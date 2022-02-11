ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовыхРегулятор второй раз подряд увеличил показатель сразу на 1 п. п.
Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. ЦБ принимает подобное решение второй раз подряд. Ранее он увеличил показатель аналогичным образом в конце 2021 г.
Таким образом, теперь ключевая ставка достигла рекордного с конца апреля 2017 г. уровня. Тогда она была 9,75%, в начале мая ее снизили до 9,25%. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.
«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — сказано в пресс-релизе регулятора.
В связи с этим ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 г. с 4-4,5% до 5-6%. Он также допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.
Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику (ДКП), чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Этот порог она преодолела в конце 2020 г., когда ключевая ставка была на исторически минимальном уровне в 4,25%. С тех пор темпы роста потребительских цен в стране ускоряются. Министр финансов России Антон Силуанов назвал основной причиной этого «монетарные факторы». Так, на фоне пандемии коронавируса в 2020-2021 гг. правительство стремилось поддержать экономику и граждан, увеличивая денежную массу — в том числе за счет единоразовых выплат семьям с детьми и пенсионерам. Это привело к «накачке» спроса при том, что объем предложения не вырос, и как следствие — подорожанию товаров и услуг, пояснил глава ведомства.
14 января Силуанов сказал, что пик инфляции, по итогам 2021 г. составившей 8,39%, в России пройден. Кроме того, 2 февраля ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в январе. Впрочем, они все равно остались на многолетнем максимуме в 13,7% после 14,8% в декабре.
Вопреки словам Силуанова в начале этого года инфляция продолжила ускоряться. 9 февраля Росстат сообщил, что в январе годовая инфляция составила 8,73% — это рекорд с аналогичного месяца 2016 г. Кроме того, как рассказали источники «Ведомостей», Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%, исключив тем самым возвращение показателя к цели в этом году.
Все аналитики, опрошенные «Ведомостями», ожидали повышения ключевой ставки ЦБ на сегодняшнем заседании, причем большинство рассчитывали на шаг в 1 п. п. Отсутствие улучшения инфляционных показателей — основная причина, по которой регулятор продолжит ускоренными темпами ужесточать ДКП, отмечал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
Другими причинами подобного решения являются возросшие геополитические риски и волатильность на финансовых рынках вследствие них. Экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец сказала, что на инфляцию влияет повышение мировых цен на сырье и технологическую продукцию, занимающую примерно половину в российском импорте и в основном не имеющую отечественных конкурентов. Силуанов же ранее говорил, что импортируемая инфляция привела к подорожанию строительных материалов, удобрений, металлов, сельхозпродукции и ряда других товаров в России, но не она определила динамику цен в целом.
Также аналитики указали на ослабление курса рубля, который на фоне ситуации вокруг Украины и заявлений западных политиков о риске вторжения России в республику 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. Однако после того как российское правительство сделало несколько заявлений о неприемлемости войны, а на самой Украине сообщили, что не видят признаков готовящегося вторжения, курс упал — до 75,04 руб. за доллар и 85,65 за евро на открытии сегодняшних торгов. Тем не менее ЦБ пока не возобновил покупку валюты по бюджетному правилу в пользу Минфина, приостановленную в конце января на фоне сильного падения рубля и фондового рынка.
15 ноября прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор опустит ключевую ставку до нейтрального уровня в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Она пояснила тогда, что меры, которые ЦБ принимает для снижения инфляции, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализуется через три-шесть кварталов.