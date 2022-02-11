ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Также аналитики указали на ослабление курса рубля, который на фоне ситуации вокруг Украины и заявлений западных политиков о риске вторжения России в республику 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. Однако после того как российское правительство сделало несколько заявлений о неприемлемости войны, а на самой Украине сообщили, что не видят признаков готовящегося вторжения, курс упал — до 75,04 руб. за доллар и 85,65 за евро на открытии сегодняшних торгов. Тем не менее ЦБ пока не возобновил покупку валюты по бюджетному правилу в пользу Минфина, приостановленную в конце января на фоне сильного падения рубля и фондового рынка.