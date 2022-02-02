ЦБ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян

В декабре 2021 г. инфляционные ожидания населения составили 14,8% — это рекорд с февраля 2016 г. При этом фактически годовая инфляция в конце прошлого года, по оценке Росстата, сложилась на уровне 8,39%. Граждане же оценили наблюдаемую тогда инфляцию в 17,7%, что стало максимумом с июля 2016 г. В январе 2022 г. население оценило наблюдаемые темпы роста потребительских цен в 16,7% в годовом выражении. Это самое высокое значение с ноября 2016 г.