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Финансы

ЦБ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян

Ведомости

Инфляция в России в ближайшие 12 месяцев, по мнению россиян, составит 13,7%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Это максимальный показатель с ноября 2016 г.

«Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса «Инфом», после значительного роста в декабре в январе снизились, но остались вблизи многолетних максимумов. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,7%, что выше значения ноября (13,5%. — Прим. ред.)», — сказано в документе.

Как ранее пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, инфляционные ожидания населения оказывают влияние на подорожание товаров и услуг. Высокие оценки граждан означают, что люди будут совершать отложенные крупные покупки сразу, ожидая дальнейшего увеличения их стоимости. Это, в свою очередь, способно дополнительно подтолкнуть цены вверх.

В декабре 2021 г. инфляционные ожидания населения составили 14,8% — это рекорд с февраля 2016 г. При этом фактически годовая инфляция в конце прошлого года, по оценке Росстата, сложилась на уровне 8,39%. Граждане же оценили наблюдаемую тогда инфляцию в 17,7%, что стало максимумом с июля 2016 г. В январе 2022 г. население оценило наблюдаемые темпы роста потребительских цен в 16,7% в годовом выражении. Это самое высокое значение с ноября 2016 г.

Пока устойчивого снижения инфляционных ожиданий населения не наблюдается, отметил ЦБ. В итоге они продолжают оказывать заметное «повышательное давление» на потребительский спрос и динамику цен. Регулятор учтет это, принимая дальнейшие решения по денежно-кредитной политике, сказано в докладе.

В то же время оценка гражданами инфляции снизилась на фоне замедления роста цен на наиболее сильно дорожающие товары и услуги, пояснил ЦБ. «Из-за особенностей восприятия ценовой динамики такие товары и услуги обращают на себя большее внимание, чем те, цены на которые растут умеренно или снижаются», — отметил регулятор.

Также сокращению инфляционных ожиданий поспособствовало замедление темпов подорожания так называемых «товаров-маркеров» — тех, что люди приобретают чаще всего. Например, россияне стали меньше волноваться из-за роста цен на мясо, яйца, сыр и колбасы, указал ЦБ.

Ранее, 14 января, министр финансов России Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. По оценке ЦБ и правительства, к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г. Для этого регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку. На данный момент она составляет 8,5% годовых при нейтральном диапазоне в 5-6%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке назначено на 11 февраля.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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