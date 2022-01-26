Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России
Потребительские цены в России с 15 по 22 января выросли на 0,22% относительно предыдущей недели, говорится в материалах Росстата. В предыдущий период — с 11 по 14 января, то есть без учета понедельника — показатель составил 0,1%. Ранее, с 1 по 10 января, стоимость товаров и услуг повысилась на 0,56%.
По сравнению с предыдущим годом инфляция вновь ускорилась. Так, с начала января 2022 г. цены увеличились на 0,88%, тогда как в аналогичный период 2021 г. — на 0,67%.
Среди всех рассматриваемых Росстатом позиций наиболее сильно за неделю подорожала белокочанная капуста — на 2,7%. Также более чем на 1% выросла стоимость моркови (+1,67%), помидоров (+1,55%), бананов (+1,32%) и огурцов (+1,18%). Цена яблок увеличилась на 0,47%, картофеля — на 0,4%, свеклы — на 0,25%, репчатого лука — на 0,16%. Таким образом, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,9%, как и в предыдущий период.
Среди других продуктов питания наиболее заметно выросли цены на маргарин (+0,73%), вермишель (+0,72%) и сахар (+0,71%). Подсолнечное масло подорожало на 0,08%, а куриные яйца подешевели на 1,32%. Также Росстат зафиксировал снижение стоимости глазированных конфет (-0,74%), черного байхового чая (-0,64%), охлажденных и мороженых кур (-0,55%) и пшена (-0,1%).
Среди остальных позиций сильнее всего выросла стоимость поездок на отдых в Турцию — на 2,4% после 0,4% в период с 11 по 14 января. Путевки в санатории подрожали на 0,59%, а в дома отдыха и пансионаты — на 0,48%. Цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,14 и 0,42% соответственно.
Инфляция в России по итогам 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. 14 января министр финансов страны Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. Предполагается, что к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.