Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

Среди всех рассматриваемых Росстатом позиций наиболее сильно за неделю подорожала белокочанная капуста — на 2,7%. Также более чем на 1% выросла стоимость моркови (+1,67%), помидоров (+1,55%), бананов (+1,32%) и огурцов (+1,18%). Цена яблок увеличилась на 0,47%, картофеля — на 0,4%, свеклы — на 0,25%, репчатого лука — на 0,16%. Таким образом, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,9%, как и в предыдущий период.