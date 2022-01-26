Газета
Экономика

Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

Ведомости

Потребительские цены в России с 15 по 22 января выросли на 0,22% относительно предыдущей недели, говорится в материалах Росстата. В предыдущий период — с 11 по 14 января, то есть без учета понедельника — показатель составил 0,1%. Ранее, с 1 по 10 января, стоимость товаров и услуг повысилась на 0,56%.

По сравнению с предыдущим годом инфляция вновь ускорилась. Так, с начала января 2022 г. цены увеличились на 0,88%, тогда как в аналогичный период 2021 г. — на 0,67%. 

Среди всех рассматриваемых Росстатом позиций наиболее сильно за неделю подорожала белокочанная капуста — на 2,7%. Также более чем на 1% выросла стоимость моркови (+1,67%), помидоров (+1,55%), бананов (+1,32%) и огурцов (+1,18%). Цена яблок увеличилась на 0,47%, картофеля — на 0,4%, свеклы — на 0,25%, репчатого лука — на 0,16%. Таким образом, плодоовощная продукция подорожала в среднем на 0,9%, как и в предыдущий период. 

Среди других продуктов питания наиболее заметно выросли цены на маргарин (+0,73%), вермишель (+0,72%) и сахар (+0,71%). Подсолнечное масло подорожало на 0,08%, а куриные яйца подешевели на 1,32%. Также Росстат зафиксировал снижение стоимости глазированных конфет (-0,74%), черного байхового чая (-0,64%), охлажденных и мороженых кур (-0,55%) и пшена (-0,1%).

Среди остальных позиций сильнее всего выросла стоимость поездок на отдых в Турцию  — на 2,4% после 0,4% в период с 11 по 14 января. Путевки в санатории подрожали на 0,59%, а в дома отдыха и пансионаты — на 0,48%. Цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,14 и 0,42% соответственно.

Инфляция в России по итогам 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39%. 14 января министр финансов страны Антон Силуанов сказал, что пик роста потребительских цен пройден и показатель постепенно начнет снижаться. Предполагается, что к цели в 4% инфляция вернется ближе к концу 2022 г.

Ранее по теме: Силуанов заявил о прохождении пика инфляции в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных