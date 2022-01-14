Силуанов заявил о прохождении пика инфляции в России
«Считаю, что вот этот пик, который у нас возник за счет действий 2020 и 2021 гг., он состоялся, и мы сейчас, в этом году, должны двигаться в сторону понижения инфляции», — сказал глава ведомства.
Инфляция в России преодолела целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., а затем продолжила ускоряться. Основной причиной такой динамики Силуанов назвал «монетарные факторы». Дело в том, что правительство стремилось поддержать экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса, увеличивая денежную массу. Это привело к «накачке» спроса при том, что объем предложения не вырос. Как следствие — повысились цены на товары и услуги.
Сейчас власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем, отметил Силуанов. Кроме того, ЦБ стал ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. Так, если с конца июля 2020 г. до конца марта 2021 г. она составляла исторически минимальные 4,25% годовых, то сейчас — 8,5% годовых. Это максимум с октября 2017 г.
Говоря об импортируемой инфляции, Силуанов сказал, что она оказала некоторое влияние, в том числе привела к подорожанию строительных материалов, удобрений, металлов, сельхозпродукции и ряда других товаров в России. Однако именно монетарная политика стала определяющей, подчеркнул он.
В качестве примера Силуанов привел страны, правительства которых «не разогревали» свою экономику в период пандемии. Речь идет о Китае, Южной Корее, Индонезии и Малайзии. Там инфляция сложилась ниже целевого уровня, хотя мировые цены росли, указал министр. При этом ранее председатель правительства Михаил Мишустин назвал высокую инфляцию в России «платой за открытость экономики», указав на то, что цены в стране выросли вслед за мировыми.
По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Согласно данным Росстата, потребительские цены в стране с 1 по 10 января 2022 г. выросли на 0,56% по сравнению с предыдущей неделей.