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Экономика

Силуанов заявил о прохождении пика инфляции в России

Ведомости

Пик инфляции в России пройден, заявил в интервью телеканалу РБК министр финансов Антон Силуанов. По итогам 2021 г. потребительские цены выросли на 8,39%, что стало максимальным показателем за шесть лет, сообщил ранее Росстат.

«Считаю, что вот этот пик, который у нас возник за счет действий 2020 и 2021 гг., он состоялся, и мы сейчас, в этом году, должны двигаться в сторону понижения инфляции», — сказал глава ведомства.

Инфляция в России преодолела целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., а затем продолжила ускоряться. Основной причиной такой динамики Силуанов назвал «монетарные факторы». Дело в том, что правительство стремилось поддержать экономику и граждан в условиях пандемии коронавируса, увеличивая денежную массу. Это привело к «накачке» спроса при том, что объем предложения не вырос. Как следствие — повысились цены на товары и услуги.

Сейчас власти привели бюджетную политику в соответствие с нормальным уровнем, отметил Силуанов. Кроме того, ЦБ стал ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. Так, если с конца июля 2020 г. до конца марта 2021 г. она составляла исторически минимальные 4,25% годовых, то сейчас — 8,5% годовых. Это максимум с октября 2017 г.

Говоря об импортируемой инфляции, Силуанов сказал, что она оказала некоторое влияние, в том числе привела к подорожанию строительных материалов, удобрений, металлов, сельхозпродукции и ряда других товаров в России. Однако именно монетарная политика стала определяющей, подчеркнул он.

В качестве примера Силуанов привел страны, правительства которых «не разогревали» свою экономику в период пандемии. Речь идет о Китае, Южной Корее, Индонезии и Малайзии. Там инфляция сложилась ниже целевого уровня, хотя мировые цены росли, указал министр. При этом ранее председатель правительства Михаил Мишустин назвал высокую инфляцию в России «платой за открытость экономики», указав на то, что цены в стране выросли вслед за мировыми.

По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Согласно данным Росстата, потребительские цены в стране с 1 по 10 января 2022 г. выросли на 0,56% по сравнению с предыдущей неделей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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