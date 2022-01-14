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Финансы

Набиуллина оценила эффект от повышения ключевой ставки

Ведомости

Инфляция в России по итогам 2021 г. могла бы превысить 12%, если бы Центробанк не поднял ключевую ставку, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на сессии Гайдаровского форума «Россия и мир: макроэкономические приоритеты».

«Если бы мы не делали того ужесточения политики, если бы мы оставили ставку, как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до 4 п. п. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки», — сказала она.

Инфляция в России по итогам 2021 г. составила 8,39%. Это стало рекордным значением для страны с начала 2016 г. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал подобную динамику «платой за открытость экономики». Так, инфляция во многом является импортируемой, пояснил он, поскольку сейчас ситуация с ценами в мире в целом «непростая» и «нестабильная».

Цель ЦБ по инфляции составляет 4%. Этот порог инфляция преодолела еще в конце 2020 г., после чего продолжила ускоряться. При этом ключевая ставка с конца июля 2020 г. и до конца марта 2021 г. находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых. Однако когда инфляция заметно отклонилась от цели, ЦБ стал повышать показатель.

За год ЦБ поднял ключевую ставку семь раз. В последний, на заседании 17 декабря 2021 г., — сразу на 1 п. п. до 8,5% годовых. Таким образом, сейчас ключевая ставка находится на максимальном уровне с октября 2017 г. По оценке ЦБ, благодаря ужесточению денежно-кредитной политики инфляция в России вернется к цели ближе к концу текущего года.

Ранее по теме: Мишустин назвал рост цен в России «платой за открытость экономики»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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