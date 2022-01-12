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Экономика

Росстат оценил инфляцию в России в начале января

Ведомости

Потребительские цены в России с 1 по 10 января 2022 г. выросли на 0,56% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Росстата.

Сильнее всего за этот период выросли цены на огурцы — на 7,37%. Стоимость помидоров увеличилась на 6,73%, белокочанной капусты — на 6%, бананов — на 3,78%, моркови — на 3,61%. Среди плодоовощной продукции также на 1,63% подорожал картофель, на 1,59% — репчатый лук, на 1,44% — свекла, на 0,77% — яблоки. В среднем цены на фрукты и овощи повысились на 3,1%.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 1,02%. Стоимость сахара повысилась на 0,66%, подсолнечного масла — на 0,2%, куриных яиц — на 0,08%.

В то же время на 0,4% подорожал бензин. Цена на дизельное топливо повысилась на 0,7%. Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию увеличилась на 1,3%, путевок в дома отдыха и пансионаты — на 0,9%, санатории — на 0,5%, проживания в двух- и трехзвездочных гостиницах — на 0,2%.

Росстат также подтвердил оценку инфляции за 2021 г. на уровне 8,39%. Продовольственные цены выросли за год на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%. Услуги подорожали на 4,98%.

Среди продуктов питания, наиболее подорожавших за 2021 г., Росстат выделил мясо и птицу (+17,53%), крупу и бобовые (+16,11%), куриные яйца (+16,04%), макаронные изделия (+14,95%) и плодоовощную продукцию (+13,98%). Цены на строительные товары выросли на 23,75%, на табачные изделия — на 16,37%, на телерадиотовары — на 12,74%.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Для достижения этой цели регулятор стал повышать ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5% при нейтральном уровне в 5-6%. 22 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что ситуация с ростом цен на товары и услуги в стране является «платой за открытость экономики» и связана в том числе с объемом импорта.

Ранее по теме: Мишустин назвал рост цен в России «платой за открытость экономики»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных