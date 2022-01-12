Росстат оценил инфляцию в России в начале января
Потребительские цены в России с 1 по 10 января 2022 г. выросли на 0,56% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Росстата.
Сильнее всего за этот период выросли цены на огурцы — на 7,37%. Стоимость помидоров увеличилась на 6,73%, белокочанной капусты — на 6%, бананов — на 3,78%, моркови — на 3,61%. Среди плодоовощной продукции также на 1,63% подорожал картофель, на 1,59% — репчатый лук, на 1,44% — свекла, на 0,77% — яблоки. В среднем цены на фрукты и овощи повысились на 3,1%.
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 1,02%. Стоимость сахара повысилась на 0,66%, подсолнечного масла — на 0,2%, куриных яиц — на 0,08%.
В то же время на 0,4% подорожал бензин. Цена на дизельное топливо повысилась на 0,7%. Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию увеличилась на 1,3%, путевок в дома отдыха и пансионаты — на 0,9%, санатории — на 0,5%, проживания в двух- и трехзвездочных гостиницах — на 0,2%.
Росстат также подтвердил оценку инфляции за 2021 г. на уровне 8,39%. Продовольственные цены выросли за год на 10,62%, непродовольственные — на 8,58%. Услуги подорожали на 4,98%.
Среди продуктов питания, наиболее подорожавших за 2021 г., Росстат выделил мясо и птицу (+17,53%), крупу и бобовые (+16,11%), куриные яйца (+16,04%), макаронные изделия (+14,95%) и плодоовощную продукцию (+13,98%). Цены на строительные товары выросли на 23,75%, на табачные изделия — на 16,37%, на телерадиотовары — на 12,74%.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г. Для достижения этой цели регулятор стал повышать ключевую ставку, которая сейчас составляет 8,5% при нейтральном уровне в 5-6%. 22 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что ситуация с ростом цен на товары и услуги в стране является «платой за открытость экономики» и связана в том числе с объемом импорта.