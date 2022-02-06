Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ второй раз подряд повысит ключевую ставку на 1 п. п.

Совет директоров Банка России примет свое первое решение по ключевой ставке в этом году в пятницу, 11 февраля. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Большинство опрошенных аналитиков – 11 из 17 – ждут резкого повышения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт (п. п.) до 9,5%. Три ожидают роста на 0,5 п. п., один – на 0,75–1 п. п., один – на 0,5–0,75 п. п., и еще один – на 0,75 п. п. Никто из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне – 8,5%.