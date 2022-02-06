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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ второй раз подряд повысит ключевую ставку на 1 п. п.

К разогнавшейся инфляции добавилась геополитика и волатильность на финансовых рынках
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров Банка России примет свое первое решение по ключевой ставке в этом году в пятницу, 11 февраля. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Большинство опрошенных аналитиков – 11 из 17 – ждут резкого повышения ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт (п. п.) до 9,5%. Три ожидают роста на 0,5 п. п., один – на 0,75–1 п. п., один – на 0,5–0,75 п. п., и еще один – на 0,75 п. п. Никто из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне – 8,5%.

ЦБ поднимал ставку на 1 п. п. на последнем заседании совета директоров в 2021 г. 17 декабря. Одна из основных причин, которая может заставить Банк России вновь сделать столь радикальный шаг, – инфляция, сходятся во мнении аналитики. Но к ней добавилась еще одна – геополитические риски и возросшая из-за них волатильность на финансовых рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных