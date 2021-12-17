ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

В то же время в декабре темпы роста потребительских цен стали замедляться. Так, в период с 23 по 29 ноября Росстат зафиксировал всплеск недельной инфляции до максимальных с начала июля 0,46% на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников, однако уже на следующей неделе показатель упал до 0,07%, а с 7 по 13 декабря — до 0,06% (минимум со второй недели сентября). Годовая инфляция к 13 декабря составила 8,1%, сообщало Минэкономразвития. С начала 2021 г., по данным Росстата, цены выросли на 7,64%.