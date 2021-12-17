ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%Показатель достиг максимального уровня с октября 2017 года
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Это уже седьмое с марта увеличение показателя. Теперь он достиг максимального уровня с октября 2017 г.
С конца июля 2020 г. по 19 марта 2021 г. ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25%. Низкая ставка была необходима для поддержки экономики и населения, а также стимулирования потребительского спроса на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Однако с весны регулятор стал повышать ключевую ставку вслед за ускоряющейся инфляцией, которая еще в ноябре прошлого года превысила цель в 4%, составив 4,42% в годовом выражении. В феврале 2021 г., накануне начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), темпы роста потребительских цен в России достигли 5,67%. По итогам ноября годовая инфляция составила 8,4% — максимум с января 2016 г.
На фоне подобной динамики регулятор в июле впервые с декабря 2014 г. повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., хотя до этого предпочитал действовать более осторожно. Таким образом, сегодняшнее резкое увеличение показателя — уже второе за год.
Согласно среднесрочному макроэкономическому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. будет в диапазоне 7,4-7,9%. Однако 9 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина допустила превышение верхнего предела. Кроме того, свой прогноз по инфляции обновило и Минэкономразвития. Так, глава ведомства Максим Решетников сказал, что темпы роста потребительских цен в стране могут быть от 8% и выше.
Ранее Набиуллина назвала маловероятным сценарием сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% (такой она была с 22 октября) и допустила ее повышение сразу на 1 п. п. Аналитики, опрошенные «Ведомостями» накануне заседания совета директоров ЦБ, заявили, что показатель вырастет минимум на 0,5 п. п. Большинство считали, что увеличение составит 1 п. п.
В то же время в декабре темпы роста потребительских цен стали замедляться. Так, в период с 23 по 29 ноября Росстат зафиксировал всплеск недельной инфляции до максимальных с начала июля 0,46% на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников, однако уже на следующей неделе показатель упал до 0,07%, а с 7 по 13 декабря — до 0,06% (минимум со второй недели сентября). Годовая инфляция к 13 декабря составила 8,1%, сообщало Минэкономразвития. С начала 2021 г., по данным Росстата, цены выросли на 7,64%.
Несмотря на некоторое замедление инфляции, ЦБ зафиксировал резкий рост инфляционных ожиданий населения. Это также влияет на подорожание товаров и услуг, поскольку высокое значение данного показателя означает, что граждане будут совершать отложенные крупные покупки сейчас, ожидая дальнейшего увеличения их стоимости. Такие действия могут дополнительно подтолкнуть цены вверх, поясняла Набиуллина.
Представленные 16 декабря результаты оперативного опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ, показали, что россияне ожидают инфляцию в течение ближайшего года на уровне 14,8%. Наблюдаемую инфляцию граждане оценили в 17,7%. Первый показатель является максимальным с февраля 2016 г. (тогда 15,7%), второй — рекордным с июля 2016 г. (тогда 18,6%).
30 ноября в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин назвал причины роста инфляции в стране. По его словам, в основном это обусловлено внешними факторами. Во-первых, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, произошел разрыв цепочек поставок и по ряду товаров стал формироваться дефицит, подтолкнув цены вверх. Во-вторых, ключевую роль в ускорении инфляции сыграла мягкая бюджетная политика, проводимая в большинстве развитых стран, отметил глава государства. Кроме того, подорожание товаров было спровоцировано «масштабным вливанием средств в экономику», когда государства реализовали меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии.
7 декабря Путин назвал высокие темпы роста потребительских цен в России главной проблемой как для экономики, так и для граждан. Он поручил правительству реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. В ЦБ же ранее заявили, что инфляция в России вернется к цели в 4% не раньше второй половины 2022 г.
Ввиду этого ДКП пока останется жесткой, отмечала Набиуллина. 15 ноября она сказала, что ЦБ опустит ключевую ставку к нейтральному диапазону в 5-6% годовых не раньше середины 2023 г. Она пояснила, что меры, которые предпринимаются для борьбы с инфляцией, действуют с временным лагом: их влияние полностью реализовывается через три-шесть кварталов.