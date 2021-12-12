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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сразу повысит ключевую ставку на 1 п. п.

Уже в начале следующего года ее уровень может достичь 9%
Анастасия Бойко Софья Шелудченко
Регулятор (на фото председатель ЦБ Эльвира Набиуллина) рассмотрит широкий диапазон вариантов решений по ключевой ставке / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке на ближайшем заседании, 17 декабря. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Ни один из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне – 7,5%. Абсолютное большинство экспертов – 14 из 19 – ожидают повышения сразу на 100 базисных пунктов (б. п.) до 8,5%. Аналитики четырех организаций не назвали точный размер шага: три из них предположили, что повышение будет в диапазоне от 50 до 100 б. п., один респондент ждет роста от 75 до 100 б. п. Еще в одной организации прогнозируют, что ключевая ставка вырастет как минимум на 50 б. п. Таким образом, это может стать седьмым подряд повышением ставки ЦБ. По оценке аналитиков, главной причиной такого решения будет рост инфляции выше ожиданий.

По данным Росстата, инфляция в ноябре в годовом выражении ускорилась до 8,4% – это максимум с начала 2016 г. В начале декабря экономические власти констатировали, что предыдущие прогнозы не сбылись и рост цен оказался хуже ожиданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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