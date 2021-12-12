Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сразу повысит ключевую ставку на 1 п. п.

Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке на ближайшем заседании, 17 декабря. «Ведомости» подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Ни один из опрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк оставит ключевую ставку на нынешнем уровне – 7,5%. Абсолютное большинство экспертов – 14 из 19 – ожидают повышения сразу на 100 базисных пунктов (б. п.) до 8,5%. Аналитики четырех организаций не назвали точный размер шага: три из них предположили, что повышение будет в диапазоне от 50 до 100 б. п., один респондент ждет роста от 75 до 100 б. п. Еще в одной организации прогнозируют, что ключевая ставка вырастет как минимум на 50 б. п. Таким образом, это может стать седьмым подряд повышением ставки ЦБ. По оценке аналитиков, главной причиной такого решения будет рост инфляции выше ожиданий.