Минэкономики сообщило о замедлении годовой инфляции в России до 8,11%

Инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 8,11% в годовом выражении против 8,28% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Потребительские цены в России выросли на 0,06% с 7 по 13 декабря по сравнению с предыдущей неделей, сообщил ранее Росстат. Это самый низкий показатель со второй недели сентября 2021 г., тогда он составил 0,04%.