Минэкономики сообщило о замедлении годовой инфляции в России до 8,11%
Инфляция в России с 7 по 13 декабря замедлилась до 8,11% в годовом выражении против 8,28% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. Потребительские цены в России выросли на 0,06% с 7 по 13 декабря по сравнению с предыдущей неделей, сообщил ранее Росстат. Это самый низкий показатель со второй недели сентября 2021 г., тогда он составил 0,04%.
На прошлой неделе продолжилось снижение цен в сегменте регулируемых и туристических услуг (-0,9% после -0,83% неделей ранее) при продолжающемся удешевлении услуг зарубежного туризма (-13,13% после -11,07% неделей ранее, поездка в Турцию подешевела на -21,65% после -17,11% неделей ранее). На услуги гостиниц рост цен составил 0,42%. На санаторно-оздоровительные услуги цены не изменились, отмечается в обзоре.
Продовольственная инфляция на прошлой неделе составила 0,36% при росте цен на плодоовощную продукцию на 1,31%. На другие продукты питания цены выросли на 0,23%. На мясопродукты темпы роста цен составили 0,12% после снижения цен на -0,03% неделей ранее, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,32%, на сахар и подсолнечное масло – 0,38% и 0,33% соответственно, следует из обзора.
В целом недельная инфляция в России снижается с начала декабря. Так, с 23 по 29 ноября наблюдалось ускорение роста потребительских цен — 0,46%. Росстат объяснил это резким подорожанием туристических поездок в Турцию в преддверии новогодних праздников. Однако в период с 30 ноября по 6 декабря инфляция составила 0,07%. С начала 2021 г. потребительские цены в России выросли на 7,57%.
Ранее Росстат сообщил, что годовая инфляция в ноябре составила 8,4% при цели ЦБ в 4%. Это самый высокий показатель с января 2016 г. Цены на продовольственные товары увеличились на 10,81%, на непродовольственные — на 8,32%, а на услуги — на 5,15%.
По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. инфляция составит 7,4-7,9%. 9 декабря председатель регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что фактический показатель превысит верхний порог. Минэкономразвития ухудшило свой прогноз по росту потребительских цен в России в этом году с 7,4 до 8% и более.