Годовая инфляция в России ускорилась до 8,73%
Потребительские цены в России по итогам января выросли на 8,73% относительно того же месяца прошлого года, следует из материалов Росстата. Это максимальное значение с начала 2016 г. Тогда, в январе, инфляция составила 9,77%.
Продовольственные товары за год подорожали на 11,09%, непродовольственные — на 8,73%, услуги — на 5,38%. В декабре эти показатели составили 10,62%, 8,58% и 4,98% соответственно. При этом общий уровень инфляции Росстат оценил в 8,39%, что также было рекордным с начала 2016 г. значением.
Относительно декабря цены в России выросли на 0,99%. В декабре по сравнению с ноябрем инфляция составила 0,82%. Продовольствие в месячном выражении подорожало на 1,44% после 1,36% в декабре, непродовольственные товары — на 0,67% после 0,64%, услуги — на 0,76% после 0,26%.
«Рост потребительских цен (в месячном выражении) на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,8%) — в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг — на 2,5%. В Москве цены за месяц выросли на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 1%», — сообщил Росстат.
Продукты питания в январе подорожали в годовом выражении на 12,28% после 11,77% в декабре. В месячном — на 1,53% после 1,5% соответственно. Среди них в наибольшей степени выросла стоимость охлажденных и мороженых кур — на 22,64%. Однако относительно декабря эта продукция подешевела на 1,41%.
В топ-5 наиболее подорожавших за год продуктов вошли также сахар (+17,1%), крупа и бобовые (+17%), макароны (+16,96%) и мясо с птицей (туда же входят куры, +16,59%). За месяц сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию (+6,59%), макароны (+2,61%), сахар (+2,56%), сливочное масло (+1,82%) и крупу с бобовыми (+1,37%).
Алкоголь за год подорожал на 2,67%, а за месяц — на 0,73%. В декабре эти показатели составили 2,56 и 0,27% соответственно.
Среди непродовольственных товаров наиболее заметно увеличилась стоимость строительных материалов — на 23,15%. Цена табачных изделий увеличились на 17,96%, телерадиотоваров — на 12,15%, бензина — на 8,81%, моющих и чистящих средств — на 7,83%.
В то же время Росстат зафиксировал замедление темпов роста цен на медикаменты. Если в декабре они подорожали на 4,63%, то в январе — на 4,26%. За месяц инфляция снизилась до 0,16% после 0,31% в предыдущий период.
Среди услуг сильнее всего в годовом выражении подорожали гостиничные — на 10,78%. Лидерами роста цен оказались также страховые услуги (+9,89%), пассажирские (+9,33%), услуги организаций культуры (+7,48%) и бытовые (+7,4%).
Росстат отметил, что за месяц заметно подорожали туристические поездки в другие страны. Так, цена путешествий в Египет увеличилась на 17,1%, в Турцию — на 6,7%, ОАЭ — на 2,6%, Грецию — на 1,7%. Путевки в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России подорожали на 1,7% и 1,6% соответственно.
По данным статистического ведомства, с 29 января по 4 февраля потребительские цены в России выросли на 0,29% после 0,19% в период с 22 по 28 января. За данный период резко увеличилась стоимость поездок в Турцию — с 3,19 до 7,48%. С 1,1 до 1,9% ускорился рост цен на плодоовощную продукцию. Сахар за прошедшую неделю подорожал на 0,9% после 0,7% в предыдущий период. Кроме того, цены на легковые автомобили иностранных марок повысились на 0,8% после 0,2% ранее. При этом годовая инфляция с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8% против 8,82% за предыдущую неделю.
Ранее, 14 января, министр финансов Антон Силуанов сказал, что пик роста инфляции в России пройден и показатель постепенно начнет снижаться. ЦБ и правительство предполагали, что к цели в 4% темпы роста цен вернутся ближе к концу 2022 г. Однако после того как в начале года инфляция в стране продолжила ускоряться, источники «Ведомостей» в правительстве сообщили, что Министерство экономического развития повысило прогноз по инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что инфляционное давление в России связано с общемировыми тенденциями, поэтому трудно сказать, когда оно будет исчерпано.