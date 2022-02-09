Годовая инфляция в России ускорилась до 8,73%

По данным статистического ведомства, с 29 января по 4 февраля потребительские цены в России выросли на 0,29% после 0,19% в период с 22 по 28 января. За данный период резко увеличилась стоимость поездок в Турцию — с 3,19 до 7,48%. С 1,1 до 1,9% ускорился рост цен на плодоовощную продукцию. Сахар за прошедшую неделю подорожал на 0,9% после 0,7% в предыдущий период. Кроме того, цены на легковые автомобили иностранных марок повысились на 0,8% после 0,2% ранее. При этом годовая инфляция с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8% против 8,82% за предыдущую неделю.