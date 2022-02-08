Песков связал инфляционное давление в России с общемировой тенденцией

Инфляция в России в декабре 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39% при том, что целью Центробанка является показатель в 4%. От него темпы роста потребительских цен отошли еще в конце 2020 г., после чего продолжили ускоряться. 14 января министр финансов Антон Силуанов сказал, что пик роста инфляции в стране пройден и показатель постепенно начнет снижаться. ЦБ и правительство предполагали, что к цели в 4% темпы роста цен вернутся ближе к концу 2022 г.