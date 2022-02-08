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Экономика

Песков связал инфляционное давление в России с общемировой тенденцией

Ведомости

Инфляционное давление в России связано с общемировыми тенденциями, поэтому трудно сказать, когда оно будет исчерпано, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. 

«Конечно, это [уровень инфляции в России] негативное явление. Инфляционное давление продолжается в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано», — сказал он.

Песков отметил, что правительство «энергично» принимает меры, чтобы сбавить инфляционное давление и снизить темпы роста потребительских цен в России. В частности, пресс-секретарь главы государства напомнил о предпринятых правительством мерах для ослабления инфляционного давления для «наиболее уязвимой части населения» — пенсионеров и граждан, получающих пособия.

Ранее в соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительство внесло поправки в законодательство и задним число проиндексировало пенсии с 1 января на 8,6% вместо предусмотренных ранее 5,9%. Социальные пособия с 1 февраля увеличили на 4,9% после 6,3% в 2021 г. 

Инфляция в России в декабре 2021 г. составила рекордные за шесть лет 8,39% при том, что целью Центробанка является показатель в 4%. От него темпы роста потребительских цен отошли еще в конце 2020 г., после чего продолжили ускоряться. 14 января министр финансов Антон Силуанов сказал, что пик роста инфляции в стране пройден и показатель постепенно начнет снижаться. ЦБ и правительство предполагали, что к цели в 4% темпы роста цен вернутся ближе к концу 2022 г. 

Однако на прошлой неделе Министерство экономического развития сообщило, что годовая инфляция на 28 января составила 8,82%. Согласно оценке аналитиков ЦБ, по итогам января показатель сложится на уровне 8,7-8,9%. Накануне источники «Ведомостей» в правительстве сообщили, что Минэк повысил прогноз по инфляции в 2022 г. с 4 до 5,9%. 

Ранее по теме: Минэк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 4 до 5,9%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных