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Бизнес

Производитель лекарств Novartis приостановит клинические испытания в России

Ведомости

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis приостанавливает новые клинические испытания в России, сообщила пресс-служба компании.

«Хотя мы по-прежнему привержены обеспечению доступа к нашим лекарствам в России, мы со всей ответственностью приостанавливаем начало новых клинических испытаний и набор новых участников в существующие исследования. Эти меры будут постоянно пересматриваться», — говорится в заявлении.

Помимо этого в компании сообщили о пожертвовании в размере $3 млн, которое было отправлено благотворительным организациям, поддерживающим украинских беженцев. «Мы продолжаем поддерживать наших сотрудников и их семьи в Украине, а также тех, кто покинул страну. Наши мысли с гражданами Украины», — добавили в компании.

Ранее Novartis сообщила о приостановке капитальных инвестиций в России и коммерческого маркетинга. В свою очередь завод компании в Санкт-Петербург продолжает производить лекарственные препараты для российского рынка. Общее количество сотрудников компании в России составляет 2000 человек.

14 марта американский фармацевтический гигант Pfizer сообщил, что продолжит поставлять медикаменты в Россию, однако приостановит все запланированные в стране инвестиции. Несмотря на сохранение поставок лекарств, Pfizer не будет проводить новые клинические испытания в России.

США, Евросоюз и ряд других западных стран ввели масштабные экономические санкции против России в ответ на продолжающуюся с 24 февраля военную операцию на Украине. Ограничения не затронули фармакологическую индустрию напрямую, однако отечественные производители предупреждали о возможном дефиците сырья и компонентов из-за того, что европейские контрагенты фактически прекратили их поставки, а ввоз из крупнейших стран-экспортеров (Китая и Индии) затруднен из-за проблем с логистикой.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств. По его данным, последние три недели в России массово скупают медикаменты. Причиной ажиотажа министр назвал «фейки и недостоверную информацию по ряду препаратов», писал «Интерфакс». Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки, подчеркнул он. Ситуация на рынке стабильна.

Ранее по теме: Министр здравоохранения заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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