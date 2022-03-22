Министр здравоохранения заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в России, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в режиме видео-конференц-связи (ВКС) «Единой России» и Минздрава по доступности лекарственных средств. «Ажиотажный спрос спровоцирован, в общем, каким-то фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов, – сказал Мурашко. – Все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет». Он добавил, что государство продолжает регулировать цены на жизненно важные лекарственные препараты списка (ЖНВЛП). С 24 февраля по 16 марта средневзвешенные цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, выросли на 5,7%, рассказал на заседании думского комитета по охране здоровья (также прошло 21 марта) заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко. На ЖНВЛП в этот же период цены в среднем выросли на 2%.