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Министр здравоохранения заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Нехватка в аптеках спровоцирована ажиотажем среди покупателей, уверен он
Анна Нараева
Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что дефицита лекарственных препаратов в России нет / Антон Новодережкин / ТАСС

Фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в России, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в режиме видео-конференц-связи (ВКС) «Единой России» и Минздрава по доступности лекарственных средств. «Ажиотажный спрос спровоцирован, в общем, каким-то фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов, – сказал Мурашко. – Все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков для плановой терапии нет». Он добавил, что государство продолжает регулировать цены на жизненно важные лекарственные препараты списка (ЖНВЛП). С 24 февраля по 16 марта средневзвешенные цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, выросли на 5,7%, рассказал на заседании думского комитета по охране здоровья (также прошло 21 марта) заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко. На ЖНВЛП в этот же период цены в среднем выросли на 2%.

Объем продаж лекарств в аптеках вырос на 53% в упаковках и на 93% в рублях, сообщила первый замдиректора по развитию фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова. Она полагает, что «отсутствие препаратов определяет ажиотаж со стороны населения». «У людей в регионах нет информации, нет понимания, чем они будут лечить тяжелобольных детей, что будет с поставками лекарств в следующем году», – отметила Столкова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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