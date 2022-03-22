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Лондонская биржа металлов обсуждает запрет отгрузки российских металлов на свои склады

Ведомости

Лондонская биржа металлов (LME) ведет переговоры с правительствами о том, следует ли ей продолжать разрешать отгрузки российских металлов на свои склады, заявил глава торговой площадки Мэттью Чемберлен в интервью Bloomberg.

По его словам, биржа не хочет быть причастна к «финансированию каких-либо злодеяний», однако намерена ориентироваться в своей работе на официальную политику британского правительства, которая пока не предполагает ограничений для крупных российских производителей металлов.

«Если мы введем запрет на [российские] металлы на наших складах, мы примем решение, которое касается не только нашего бизнеса, это будет решение от лица всего рынка. В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены», — сказал глава LME. При этом он не исключил введения подобного запрета в будущем и добавил, что биржа работает с правительством, чтобы донести до него «опасения» участников рынка.

На прошлой неделе комитет по меди LME (объединяет представителей крупных горнодобывающих компаний, трейдеров и потребителей металлов) выступил за запрет на новые поставки меди из России на склады LME. Заявление имеет лишь рекомендательный характер и не обязательно для исполнения.

За последний месяц торговая площадка дважды приостанавливала торги никелем. В первый раз ограничения были введены 8 марта из-за резкого роста цен на металл, которые в тот день превысили $100 000 за тонну, почти вдвое побив предыдущий исторический рекорд. Все сделки за 8 марта объемом около $3,9 млрд отменили, после этого торги неделю не проводились.

Торги были возобновлены 16 марта, при этом были установлены дневные лимиты колебаний цен: 15% — для всех металлов и 5% — для никеля. Спустя несколько минут после открытия торговля была вновь остановлена, руководство биржи объяснило это системной ошибкой. В последний раз торги на LME приостанавливались в 1985 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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