Лондонская биржа металлов обсуждает запрет отгрузки российских металлов на свои склады

«Если мы введем запрет на [российские] металлы на наших складах, мы примем решение, которое касается не только нашего бизнеса, это будет решение от лица всего рынка. В настоящий момент российские металлы не находятся под санкциями, и поэтому их поставки разрешены», — сказал глава LME. При этом он не исключил введения подобного запрета в будущем и добавил, что биржа работает с правительством, чтобы донести до него «опасения» участников рынка.