Sharp приостановила поставки продукции в Россию
Японский производитель техники Sharp приостанавливает отправку своей продукции в Россию, сообщает пресс-служба компании. Sharp специализируется на производстве телевизоров, смартфонов, принтеров и бытовой техники.
«Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта на территории Украины. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры», — говорится в сообщении. В компании пообещали продолжить делать пожертвования местным благотворительным организациям.
22 марта японская электротехническая корпорация NEC также приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Кроме того, мы приостанавливаем свои инвестиции на российском рынке», — отмечалось в сообщении пресс-службы. В компании сообщили, что переселили более 700 своих сотрудников на Украине в более безопасные места.
Ранее о приостановке поставок продукции в Россию объявили крупнейшие южнокорейские производители потребительской электроники и бытовой техники — LG Electronics и Samsung. Поставки приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме, сообщал ТАСС источник в компании Samsung.
По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине более 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.