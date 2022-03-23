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Бизнес

Sharp приостановила поставки продукции в Россию

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Японский производитель техники Sharp приостанавливает отправку своей продукции в Россию, сообщает пресс-служба компании. Sharp специализируется на производстве телевизоров, смартфонов, принтеров и бытовой техники.

«Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта на территории Украины. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры», — говорится в сообщении. В компании пообещали продолжить делать пожертвования местным благотворительным организациям.

22 марта японская электротехническая корпорация NEC также приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Кроме того, мы приостанавливаем свои инвестиции на российском рынке», — отмечалось в сообщении пресс-службы. В компании сообщили, что переселили более 700 своих сотрудников на Украине в более безопасные места.

Ранее о приостановке поставок продукции в Россию объявили крупнейшие южнокорейские производители потребительской электроники и бытовой техники — LG Electronics и Samsung. Поставки приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме, сообщал ТАСС источник в компании Samsung.

По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине более 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.

Ранее по теме: LG заявила о приостановке поставок в Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных