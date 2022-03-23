Sharp приостановила поставки продукции в Россию

22 марта японская электротехническая корпорация NEC также приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Кроме того, мы приостанавливаем свои инвестиции на российском рынке», — отмечалось в сообщении пресс-службы. В компании сообщили, что переселили более 700 своих сотрудников на Украине в более безопасные места.