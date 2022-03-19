LG заявила о приостановке поставок в Россию

По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.