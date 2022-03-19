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Бизнес

LG заявила о приостановке поставок в Россию

Ведомости

Производитель бытовой техники LG Electronics объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию. Заявление об этом опубликовано на сайте компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

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По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.

Южнокорейская корпорация Samsung, которая в начале марта приостановила поставки своей продукции в Россию, объяснила свое решение «текущими геополитическими событиями». Поставки приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме, сообщал ТАСС источник в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных