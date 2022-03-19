LG заявила о приостановке поставок в Россию
Производитель бытовой техники LG Electronics объявил о приостановке поставок своей продукции в Россию. Заявление об этом опубликовано на сайте компании.
«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине около 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.
Южнокорейская корпорация Samsung, которая в начале марта приостановила поставки своей продукции в Россию, объяснила свое решение «текущими геополитическими событиями». Поставки приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме, сообщал ТАСС источник в компании.