Samsung приостановил поставки в Россию

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине, объявленную президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. Как поясняло Минобороны РФ, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.