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Samsung приостановил поставки в Россию

Ведомости

Южнокорейская корпорация Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании, поступившее в редакцию. По данным источника издания, решение затронуло все товары Samsung, включая чипы, смартфоны и бытовую электронику.

В заявлении говорится, что решение принято в связи с «текущими геополитическими событиями». В компании заявили, что «внимательно следят за сложной ситуацией».

Поставки в Россию товаров Samsung приостановлены временно, все приложения и сервисное обслуживание продолжат работать в полном объеме, сообщил ТАСС источник в компании. По его данным, официальные магазины Samsung также продолжат работу.

Южная Корея ранее добилась исключения своих товаров из санкций США на экспорт технологической продукции в Россию в обмен на собственный экспортный контроль такого же уровня, сообщал южнокорейский минторг. Речь идет о правиле прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран должны получить лицензию правительства США на товары, которые производятся за рубежом с применением американских технологий, прежде чем они смогут быть отправлены в Россию.

Министерство торговли США подтвердило, что под действие FDPR не попадают смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары, если они не поставляются клиентам, связанным с военными. Накануне Южная Корея ввела запрет на экспорт товаров 49 российским компаниям и ведомствам, включая Минобороны РФ.

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине, объявленную президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. Как поясняло Минобороны РФ, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.

На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, Microsoft, Ericsson, Siemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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