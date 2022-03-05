Samsung приостановил поставки в Россию
В заявлении говорится, что решение принято в связи с «текущими геополитическими событиями». В компании заявили, что «внимательно следят за сложной ситуацией».
Южная Корея ранее добилась исключения своих товаров из санкций США на экспорт технологической продукции в Россию в обмен на собственный экспортный контроль такого же уровня, сообщал южнокорейский минторг. Речь идет о правиле прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран должны получить лицензию правительства США на товары, которые производятся за рубежом с применением американских технологий, прежде чем они смогут быть отправлены в Россию.
Министерство торговли США подтвердило, что под действие FDPR не попадают смартфоны, автомобили, стиральные машины и другие потребительские товары, если они не поставляются клиентам, связанным с военными. Накануне Южная Корея ввела запрет на экспорт товаров 49 российским компаниям и ведомствам, включая Минобороны РФ.
США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине, объявленную президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны. Как поясняло Минобороны РФ, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.