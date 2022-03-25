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«Ситилинк» сообщил о снижении цен на ноутбуки на фоне укрепления рубля

Ведомости

Цены на некоторые модели ноутбуков в России снизились на 20% после того, как рубль частично отыграл рекордное падение, сообщила пресс-служба сети товаров электроники «Ситилинк».

«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%», — рассказали в компании агентству «РИА Новости».

Курс рубля по отношению к твердым валютам стал резко снижаться после 24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине и западные государства за это ввели против страны санкции. 10 марта курсы доллара и евро на Мосбирже достигли исторически рекордных 121,528 и 132,417 руб. соответственно. Накануне военной операции, на закрытии торгов 23 февраля, доллар стоил 81,16 руб., евро — 91,7 руб. 

На фоне падения рубля, а также санкций, проблем с логистикой и ухода с рынка ряда иностранных компаний стоимость товаров и услуг в России, в том числе электроники, стала расти. Сервис «Чек индекс» ранее сообщил, что размер среднего чека на технику и электронику в феврале увеличился на 54% относительно аналогичного месяца прошлого года и составил 15 970 руб. За неделю повышение составило 80% при росте объема продаж на 44%. 

После 10 марта рубль стал постепенно укрепляться. 23 марта курс доллара впервые с 3 марта опустился ниже 100 руб. Курс евро упал ниже этого порога сегодня впервые с 28 февраля. 25 марта на минимуме доллар снижался до 92,04 руб. (минимум с 1 марта), евро — до 98,11 руб. Рубль ускорил рост по отношению в твердым валютам на фоне заявления президента России Владимира Путина о переводе расчетов «Газпрома» с западными партнерам за поставки газа на рубли. 

Ранее по теме: Средний чек на технику и электронику в России вырос в полтора раза в феврале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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