«Ситилинк» сообщил о снижении цен на ноутбуки на фоне укрепления рубля

На фоне падения рубля, а также санкций, проблем с логистикой и ухода с рынка ряда иностранных компаний стоимость товаров и услуг в России, в том числе электроники, стала расти. Сервис «Чек индекс» ранее сообщил, что размер среднего чека на технику и электронику в феврале увеличился на 54% относительно аналогичного месяца прошлого года и составил 15 970 руб. За неделю повышение составило 80% при росте объема продаж на 44%.