«Ситилинк» сообщил о снижении цен на ноутбуки на фоне укрепления рубля
Цены на некоторые модели ноутбуков в России снизились на 20% после того, как рубль частично отыграл рекордное падение, сообщила пресс-служба сети товаров электроники «Ситилинк».
«Ситуация с курсом валюты стабилизировалась, и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%», — рассказали в компании агентству «РИА Новости».
Курс рубля по отношению к твердым валютам стал резко снижаться после 24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине и западные государства за это ввели против страны санкции. 10 марта курсы доллара и евро на Мосбирже достигли исторически рекордных 121,528 и 132,417 руб. соответственно. Накануне военной операции, на закрытии торгов 23 февраля, доллар стоил 81,16 руб., евро — 91,7 руб.
На фоне падения рубля, а также санкций, проблем с логистикой и ухода с рынка ряда иностранных компаний стоимость товаров и услуг в России, в том числе электроники, стала расти. Сервис «Чек индекс» ранее сообщил, что размер среднего чека на технику и электронику в феврале увеличился на 54% относительно аналогичного месяца прошлого года и составил 15 970 руб. За неделю повышение составило 80% при росте объема продаж на 44%.
После 10 марта рубль стал постепенно укрепляться. 23 марта курс доллара впервые с 3 марта опустился ниже 100 руб. Курс евро упал ниже этого порога сегодня впервые с 28 февраля. 25 марта на минимуме доллар снижался до 92,04 руб. (минимум с 1 марта), евро — до 98,11 руб. Рубль ускорил рост по отношению в твердым валютам на фоне заявления президента России Владимира Путина о переводе расчетов «Газпрома» с западными партнерам за поставки газа на рубли.