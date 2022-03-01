Средний чек на технику и электронику в России вырос в полтора раза в феврале

Как отмечают аналитики «Чек индекса», средний чек вырос в связи с тем, что россияне стали покупать больше гаджетов в среднем и высоком ценовых сегментах. Кроме того, в феврале наблюдался «высокий сезон продаж» на фоне роста деловой активности после снятия основных ограничений, связанных с пандемией. Еще одной тенденцией февраля стала возросшая популярность наличных: в прошлом месяце объем оплаты наличными в сегменте электроники и бытовой техники оказался на 9% больше, чем годом ранее. Чаще всего покупатели электроники выбирали смартфоны, ноутбуки и мониторы.