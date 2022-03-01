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Экономика

Средний чек на технику и электронику в России вырос в полтора раза в феврале

Ведомости

Размер среднего чека на технику и электронику в России в феврале 2022 г. составил 15 970 руб. Это на 54% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Чек индекс» (аналитический ресурс «Платформы ОФД», обрабатывающий данные онлайн-касс). Объем продаж за февраль в денежном выражении за этот период вырос на 51%.

За неделю с 21 по 27 февраля средний чек на технику и электронику вырос на 80% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 16 810 руб., подсчитали аналитики. Объем продаж вырос на 44%.

В онлайн-сегменте средний чек в феврале оказался выше прошлогоднего на 68% и составил 19 950 руб., а продажи в онлайне выросли на 194%. За прошлую неделю средний чек вырос лишь на 17% (до 23 770 руб.), а объем продаж увеличился на 24%.

Как отмечают аналитики «Чек индекса», средний чек вырос в связи с тем, что россияне стали покупать больше гаджетов в среднем и высоком ценовых сегментах. Кроме того, в феврале наблюдался «высокий сезон продаж» на фоне роста деловой активности после снятия основных ограничений, связанных с пандемией. Еще одной тенденцией февраля стала возросшая популярность наличных: в прошлом месяце объем оплаты наличными в сегменте электроники и бытовой техники оказался на 9% больше, чем годом ранее. Чаще всего покупатели электроники выбирали смартфоны, ноутбуки и мониторы.

Уже несколько иностранных компаний приостановили поставки техники в Россию на фоне ограничительных санкций США, введенных из-за российской военной операции на Украине. В частности, свою продукцию перестали поставлять крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD, а также американский производитель электроники Dell.

Западные санкции привели к резкому снижению курса рубля, из-за чего некоторые российские ритейлеры стали повышать цены на электронику и бытовую технику. Крупная российская сеть электроники DNS на прошлой неделе подняла цены до 30% на фоне ажиотажного спроса. ФАС начала проверку обоснованности этого решения и выдала компании предостережение, после чего та пообещала снизить цены на «большой перечень» товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных