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Бизнес

В сети DNS пообещали снизить цены на ряд товаров

Ведомости

Российская сеть электроники DNS снизит цены на «большой перечень» товаров, сообщил гендиректор компании Дмитрий Алексеев. Он призвал россиян не поддаваться панике и заявил, что цены на многие позиции не менялись вовсе.

Свое заявление Алексеев сделал после сообщений о том, что сеть DNS подняла цены на 30% и закрыла продажи юрлицам. 25 февраля «Коммерсантъ» писал, что компания была в числе ритейлеров, которые начали поднимать цены на электронику и бытовую технику после резкого снижения курса рубля.

«Из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%. А между тем куча цен вообще не менялась. Вот я с ходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись», — написал Алексеев в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что «не нужно устраивать паники», а покупатели не останутся «без чайника, телевизора или стиральной машины». «Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены», — сказал глава сети. 

ФАС России ранее заявила о планах проверить обоснованность повышения цен в DNS, ведомство «направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции», сообщал антимонопольный регулятор в пятницу.

Тогда Алексеев рассказал о визите в Минпромторг, где ему «пришлось держать ответ за положение на рынке». На встрече он договорился подготовить план мероприятий, направленных на снижение волатильности на рынке.

«В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации. Есть уверенность, что удастся сохранить стабильность поставок и минимизировать дискомфорт для покупателей», — рассказывал гендиректор сети.

24 февраля российский фондовый рынок рухнул на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе. Курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 руб. Евро рос до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных