В сети DNS пообещали снизить цены на ряд товаров

«Из сообщения о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%. А между тем куча цен вообще не менялась. Вот я с ходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись», — написал Алексеев в своем Telegram-канале.