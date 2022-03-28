Ритейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в России
Запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, сообщил РБК со ссылкой на представителя «Ситилинка». Подобную оценку также привел источник издания в другой крупной сети. Apple и Samsung ограничили поставки своей продукции в Россию в начале марта из-за спецоперации на Украине и санкций.
Сотрудник одной из крупных сетей магазинов сообщил корреспонденту издания, что магазин торгует оставшейся на складе техникой. iPhone 11 и 12 продаются в России несколько лет, их запасы были небольшими, однако сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно так же, как iPhone 13 Pro Max полгода назад.
По оценке МТС, по итогам 2021 г. Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей в 32,1%, а Apple занимала третье место — 15,2%. На втором месте - Xiaomi с долей 29,1%. Один из собеседников издания на рынке отметил, что из-за приостановки поставок в Россию Samsung потеряет позицию лидера — его потеснят китайские бренды. Другой источник издания рассказал, что и с их поставками есть проблемы из-за логистики и колебания курса валют.
Гендиректор «Марвел-дистибуции» (один из крупнейших поставщиков электроники) Алексей Мельников отметил, что у большинства европейских брендов бытовой техники есть производство в России, а экспортируют в страну только запчасти. Премиальные марки в этом сегменте раньше занимали менее 5% рынка, а сейчас покупатели предпочитают более бюджетные модели, поэтому «говорить о существенном ущербе от санкций ЕС не приходится», добавил он.