Ритейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в России

По оценке МТС, по итогам 2021 г. Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей в 32,1%, а Apple занимала третье место — 15,2%. На втором месте - Xiaomi с долей 29,1%. Один из собеседников издания на рынке отметил, что из-за приостановки поставок в Россию Samsung потеряет позицию лидера — его потеснят китайские бренды. Другой источник издания рассказал, что и с их поставками есть проблемы из-за логистики и колебания курса валют.