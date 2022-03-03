В России выросли цены на технику Apple
Фирменные магазины компании Apple – re:Store – возобновили работу 3 марта после того, как закрылись 2 марта, сообщили «РИА Новости». Цены на технику компании выросли в среднем на 20-30%, говорится в Telegram-канале агентства со ссылкой на московские магазины re:Store.
Смартфоны iPhone 13 pro Max сейчас продаются от 164 990 руб., iPhone 13 от 74 990 руб., iPhone 13 mini от 64 990 руб., также в продаже в магазинах есть более старые модели.
В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что ассортимент магазинов re:Store сохранился, они работают в 25 городах России. Онлайн-продажи пока недоступны.
На сайте re:Store говорится, что iPhone 13 Pro Max с объемом памяти 1 Тб теперь стоит 239 990 руб. Самая дорогая модель iPhone 13 Pro с такой же памятью стоит 224 990 руб., iPhone 13 с памятью 512 Гб – 164 990 руб., а iPhone 13 mini на 512 Гб – 149 990 руб.
Macbook Air на сайте стоит от 216 990 до 246 990 руб., Macbook Pro – от 254 990 до 284 990 руб. Часы Apple Watch Series 7 обойдутся россиянам в сумму от 54 990 до 58 990 руб. Оформить заказ на сайте нельзя: все позиции помечены словами «скоро в продаже».
Накануне Apple сообщила, что прекращает продажи своей техники и работу Apple Pay в России. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.