В России выросли цены на технику Apple

Накануне Apple сообщила, что прекращает продажи своей техники и работу Apple Pay в России. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.