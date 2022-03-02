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Apple приостановила продажи и работу Apple Pay в России

Ведомости

Американская компания Apple приостановила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Решение связано с военной операцией на Украине. Заявление компании опубликовал портал TechCrunch.

«Мы присоединяемся ко всем тем, кто во всем мире призывает к миру», — говорится в заявлении Apple.

В магазине App Store во всех странах, кроме России, удалены приложения RT и Sputnik. Компания также отключила трафик и отчеты о происшествиях на своих картах на Украине «из соображений безопасности и мер предосторожности» для жителей этой страны, говорится в сообщении портала.

Покупки на официальном российском сайте Apple сейчас недоступны. При попытке оформить заказ сообщается, что «магазин в данный момент закрыт».

24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Западные страны после этого ввели санкции против России, а также против нескольких банков. В ЦБ предупреждали, что из-за ограничений терминалы банков при оплате могут не принимать платежи по Apple Pay и Google Pay.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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