Apple приостановила продажи и работу Apple Pay в России
Американская компания Apple приостановила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Решение связано с военной операцией на Украине. Заявление компании опубликовал портал TechCrunch.
«Мы присоединяемся ко всем тем, кто во всем мире призывает к миру», — говорится в заявлении Apple.
В магазине App Store во всех странах, кроме России, удалены приложения RT и Sputnik. Компания также отключила трафик и отчеты о происшествиях на своих картах на Украине «из соображений безопасности и мер предосторожности» для жителей этой страны, говорится в сообщении портала.
Покупки на официальном российском сайте Apple сейчас недоступны. При попытке оформить заказ сообщается, что «магазин в данный момент закрыт».
24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Западные страны после этого ввели санкции против России, а также против нескольких банков. В ЦБ предупреждали, что из-за ограничений терминалы банков при оплате могут не принимать платежи по Apple Pay и Google Pay.