ВТБ предупредил об ограничении работы своего приложения на базе iOS

Сервисы Apple Pay, SamsungPay и Google Pay для клиентов с картами подсанкционных банков теперь также недоступны. С проблемами оплаты через POS-терминал (принимает карту) с помощью Apple Pay, SamsungPay и Google Pay могут столкнуться клиенты остальных банков. Это связано с тем, что банком-эквайером, который обслуживает терминал для оплаты, может быть банк, попавший под санкции. К примеру, в московском метро банком-эквайером является ВТБ, который теперь не может принимать оплату с помощью зарубежных инструментов. То же самое относится и ко всем POS-терминалам, где банк-эквайер – любой другой банк из SDN списка.