ВТБ предупредил об ограничении работы своего приложения на базе iOS

ВТБ предупредил об ограничении работы своего приложения на базе iOSГосбанк советует клиентам пользоваться web-версией онлайн-банка
В связи с введенными санкциями работа мобильного приложения «ВТБ онлайн» на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать web-версию онлайн-банка, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ. Речь идет пока только о «ВТБ онлайн», уточнил представитель банка.
У ВТБ также есть ряд других приложений: брокерское «ВТБ мои инвестиции», программа лояльности «Мультибонус», «ВТБ бизнес», приложение оператора «ВТБ мобайл», «НПФ ВТБ» и приложения дочерних банков ВТБ в Армении, Грузии и Казахстане. Все приложения в App Store пока доступны для скачивания.
Клиентам, использующим смартфоны на базе Android, необходимо переустановить приложение ВТБ по ссылке с сайта ВТБ, говорит представитель банка.
Ранее три приложения Промсвязьбанка (ПСБ) – мобильный банк, «ПСБ инвестиции» и «ПСБ бизнес» (для корпоративных клиентов) – были удалены из магазинов мобильных приложений App Store. При этом уже установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал, уточнили в банке. Также 24 февраля пресс-служба банка уточняла, что в Google Play доступны мобильные приложения «ПСБ бизнес», «ПСБ инвестиции» и ПСБ Corporate.
Такие меры были приняты в связи наложением блокирующих санкций (SDN лист, предусматривает максимально возможные ограничения и полную заморозку активов) на российские банки ВТБ, ПСБ, Новикомбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие».
Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Несмотря на то что обе платежные системы пока официально не раскрыли, кому именно они намерены закрыть доступ, ограничения затронут как минимум банки, попавшие в SDN лист.
28 февраля Visa официально уведомила ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк об остановке их участия в своей системе, писал РБК. Ранее это же сделала Mastercard. Также обе системы уже отключили Промсвязьбанк. В связи с этим данные банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, но ранее выданные карты перечисленных банков продолжат работать внутри России без ограничения для оплаты товаров и услуг, переводов и операций, совершаемых через банкоматы. Также клиенты банков, оказавшихся под жесткими санкциями, не смогут расплачиваться своими картами за рубежом и оплачивать покупки на сайтах интернет-магазинов стран, поддерживающих санкции.
Сервисы Apple Pay, SamsungPay и Google Pay для клиентов с картами подсанкционных банков теперь также недоступны. С проблемами оплаты через POS-терминал (принимает карту) с помощью Apple Pay, SamsungPay и Google Pay могут столкнуться клиенты остальных банков. Это связано с тем, что банком-эквайером, который обслуживает терминал для оплаты, может быть банк, попавший под санкции. К примеру, в московском метро банком-эквайером является ВТБ, который теперь не может принимать оплату с помощью зарубежных инструментов. То же самое относится и ко всем POS-терминалам, где банк-эквайер – любой другой банк из SDN списка.