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Nikkei узнал о планах Apple снизить производство iPhone SE и AirPods

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Apple планирует сократить заказы на производство iPhone SE и беспроводных наушников, сообщило издание Nikkei со ссылкой на четыре источника. Производство iPhone SE с поддержкой 5G на 2-3 млн штук в следующем квартале планируется сократить из-за более низкого спроса, чем ожидалось, а производство наушников AirPods — на 10 млн штук за весь 2022 г., потому что компания прогнозировала низкий спрос и решила уменьшить запасы товара.

Также Apple попросила уменьшить производство всей линейки iPhone 13 на 2 млн штук: компания пояснила, что скорректировала заказ на основе сезонного спроса. Издание отметило, что после начала спецоперации России на Украине и введения санкций цепочка поставок была нарушена, а рост инфляции и увеличение стоимости жизни людей создает опасения по поводу спроса на электронику, утверждает издание. Компания отказалась от комментариев.

В начале марта Apple сообщила о приостановке поставок электроники в Россию, а также работы сервиса ApplePay в стране. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине, введения санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. Также приостановили работу в России другие производители электроники и бытовой техники, в том числе лидер российского рынка смартфонов — Samsung.

По оценке представителя «Ситилинка», запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, писал РБК. Сотрудник одной из крупных сетей магазинов сообщил корреспонденту издания, что магазин торгует оставшейся на складе техникой. iPhone 11 и 12 продаются в России несколько лет, их запасы были небольшими, однако сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно так же, как iPhone 13 Pro Max полгода назад.

Ранее по теме: Ритейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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