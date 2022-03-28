Nikkei узнал о планах Apple снизить производство iPhone SE и AirPods
Apple планирует сократить заказы на производство iPhone SE и беспроводных наушников, сообщило издание Nikkei со ссылкой на четыре источника. Производство iPhone SE с поддержкой 5G на 2-3 млн штук в следующем квартале планируется сократить из-за более низкого спроса, чем ожидалось, а производство наушников AirPods — на 10 млн штук за весь 2022 г., потому что компания прогнозировала низкий спрос и решила уменьшить запасы товара.
Также Apple попросила уменьшить производство всей линейки iPhone 13 на 2 млн штук: компания пояснила, что скорректировала заказ на основе сезонного спроса. Издание отметило, что после начала спецоперации России на Украине и введения санкций цепочка поставок была нарушена, а рост инфляции и увеличение стоимости жизни людей создает опасения по поводу спроса на электронику, утверждает издание. Компания отказалась от комментариев.
В начале марта Apple сообщила о приостановке поставок электроники в Россию, а также работы сервиса ApplePay в стране. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине, введения санкций, падения курса рубля и проблем с логистикой. Также приостановили работу в России другие производители электроники и бытовой техники, в том числе лидер российского рынка смартфонов — Samsung.
По оценке представителя «Ситилинка», запасов техники компаний, которые ограничили поставки в Россию, в том числе Apple и Samsung, хватит на два-три месяца, писал РБК. Сотрудник одной из крупных сетей магазинов сообщил корреспонденту издания, что магазин торгует оставшейся на складе техникой. iPhone 11 и 12 продаются в России несколько лет, их запасы были небольшими, однако сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно так же, как iPhone 13 Pro Max полгода назад.