Российские фармкомпании сообщили о проблемах с закупкой картона для упаковки
Российские фармацевтические компании столкнулись с дефицитом мелованного картона для упаковки лекарств, который поставлялся из Евросоюза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Отмечается, что это произошло на фоне прекращения поставок в Россию в марте со стороны финских компаний UPM и Stora Enso, а также приостановки работы предприятия Metsa Group в Ленобласти. При этом, по словам собеседников газеты, дефицит финского картона наблюдался еще до начала военной операции на Украине, в том числе из-за забастовок на заводах UPM с начала года.
По словам Андрея Горшкова, главного исполнительного директора «Озон Хелскеа» (входит в «Озон Фармацевтика»), поставщики предлагают типографиям, закупающим картон у UPM, работать по предоплате, но поставок не гарантируют из-за забастовок. Представители фармкомпаний также отмечают, что из-за обвала курса рубля цены на материал из Евросоюза выросли с начала марта на 30%.
Производители лекарств в значительной мере полагаются на поставки картона и других составляющих из ЕС: у компании «Герофарм» на них приходится более 60% расходов , у «Нанолека» — до 50%.
В этих условиях фарминдустрия вынуждена переходить на картон российского и белорусского производства, в частности, от пермской «Камы» и Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» в Белоруссии, рассказал гендиректор полиграфического комплекса «Руст-Пресс» Рустам Устаджалилов. При этом качество российского картона аналогично европейскому, а белорусский пока хуже, отметил он.
Отечественные поставщики уже предупредили о предстоящем повышении цен, заявил заместитель гендиректора «Нанолека» Денис Дугин. В «Каме» изданию пояснили, что повышение цен «в пределах инфляции» связано с ростом стоимости ряда компонентов и изменением логистики.
Российская компания в 2022 г. планирует выпустить 221 000 т мелованного картона. Это вдвое меньше половины потребностей рынка по итогам прошлого года — 450 000 т. Проектная мощность белорусской бумажной фабрики составляет около 200 000 в год, но около 20% от этого объема идет на местный рынок. В ближайшие два месяца планируется наладить поставки картона, в частности, из Китая, отметил Устаджалилов. Вместе с тем из-за роста затрат на логистику и девальвации рубля цена продукции из КНР почти сравнялась с европейской — сейчас она в полтора-два раза дороже российской.
Ранее стало известно, что Минздрав для предотвращения дефицита лекарств начал собирать данные по препаратам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, и искать их аналоги. Как отмечают эксперты, составляя подобные списки, ведомство работает на перспективу, так как пока иностранные фармкомпании продолжают поставки жизненно важных препаратов в Россию.