Российские фармкомпании сообщили о проблемах с закупкой картона для упаковки

Российская компания в 2022 г. планирует выпустить 221 000 т мелованного картона. Это вдвое меньше половины потребностей рынка по итогам прошлого года — 450 000 т. Проектная мощность белорусской бумажной фабрики составляет около 200 000 в год, но около 20% от этого объема идет на местный рынок. В ближайшие два месяца планируется наладить поставки картона, в частности, из Китая, отметил Устаджалилов. Вместе с тем из-за роста затрат на логистику и девальвации рубля цена продукции из КНР почти сравнялась с европейской — сейчас она в полтора-два раза дороже российской.