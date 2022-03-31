Bloomberg: «Яндекс» рассматривает уход с рынка доставки продуктов во Франции и Британии
Международное подразделение «Яндекса» по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Рынок быстрой доставки в Лондоне высококонкурентен, и мы видим значительный интерес к нашему бизнесу там, в том числе со стороны коллег», — сказал агентству представитель Yango Deli. «Однако на данный момент мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей по этому поводу», — отметил он.
«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов в Лондоне в октябре 2021 г. Сервис работает под брендом Yango Deli. На тот момент он был доступен более 1,4 млн жителей в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон.
Ведение бизнеса в Европе серьезно осложнилось после введения санкций в ответ на военную спецоперацию России на Украине, отмечает агентство. Бумаги «Яндекса» обвалились после начала военных действий на бирже NASDAQ вместе с падением российского валютного и фондового рынков.