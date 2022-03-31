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Bloomberg: «Яндекс» рассматривает уход с рынка доставки продуктов во Франции и Британии

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Международное подразделение «Яндекса» по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Яндекс» может рассмотреть продажу британского бизнеса локальным конкурентам и закрытие «Яндекс.Лавки» во Франции.

«Рынок быстрой доставки в Лондоне высококонкурентен, и мы видим значительный интерес к нашему бизнесу там, в том числе со стороны коллег», — сказал агентству представитель Yango Deli. «Однако на данный момент мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей по этому поводу», — отметил он.

«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов в Лондоне в октябре 2021 г. Сервис работает под брендом Yango Deli. На тот момент он был доступен более 1,4 млн жителей в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон.

В Париже экспресс-доставка была запущена несколькими месяцами ранее — в августе 2021 г. Представитель «Яндекс.Лавки» сказал Forbes, что в Париже компания постепенно приостанавливает операции. По его словам, решение об этом приняли еще в начале февраля.

Ведение бизнеса в Европе серьезно осложнилось после введения санкций в ответ на военную спецоперацию России на Украине, отмечает агентство. Бумаги «Яндекса» обвалились после начала военных действий на бирже NASDAQ вместе с падением российского валютного и фондового рынков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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