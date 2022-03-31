Bloomberg: «Яндекс» рассматривает уход с рынка доставки продуктов во Франции и Британии

«Рынок быстрой доставки в Лондоне высококонкурентен, и мы видим значительный интерес к нашему бизнесу там, в том числе со стороны коллег», — сказал агентству представитель Yango Deli. «Однако на данный момент мы не можем предоставить никаких дополнительных подробностей по этому поводу», — отметил он.