Польская Orlen сократила использование российской нефти на своих НПЗ на 30%
Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen снизила долю российского сырья, используемого на своих НПЗ, до 30%. Об этом сообщил в интервью газете Rzeczpospolita председатель правления компании Даниэль Обайтек.
По его словам, до начала российской военной операции на Украине более 50% нефти, перерабатываемой на предприятиях концерна, поступало не из России. В день начала боевых действий, 24 февраля, Orlen приостановила закупки российской нефти, поставляемой по морю, и заказала 28 танкеров с «альтернативных» направлений. «Таким образом, сегодня около 70% нефти в портфеле всего концерна — это сырье не из России», — заключил Обайтек. Кроме того, Orlen уже несколько недель не закупает российскую нефть для своего НПЗ в Литве.
В ближайшее время у Orlen появится возможность дальнейшего ограничения импорта из России, отметил глава компании, поскольку в рамках соглашения о слиянии с конкурирующим НПЗ Lotos заключен контракт с Saudi Aramco о поставках до 20 млн т нефти в год. Ожидается, что догрузки начнутся уже в середине 2022 г. После завершения слияния мощность НПЗ объединенной компании составит около 45 млн т в год.
Как заявил Обайтек, у Orlen действуют три контракта с российскими поставщиками, один из которых истекает уже в январе 2023 г. «В отношениях с россиянами мы готовы ко всему. Это следствие систематически проводимой диверсификации», — отметил менеджер. По его словам, компания готова к «полной диверсификации» поставок, однако отказ от российской нефти должен быть скоординирован на уровне всего Евросоюза, чтобы сохранить баланс на рынке.
«В противном случае может сложиться ситуация, при которой мы перестанем закупать, а продолжат, например, немецкие НПЗ, которые частично принадлежат русским. В результате продукты на основе дешевого, но не нужного нам сырья все равно попадут на рынок», — пояснил он. Чтобы этого не произошло, он предложил ввести налог на импорт российской нефти на уровне Евросоюза.
Обайтек также подчеркнул, что Orlen не покупает нефть за рубли, поскольку в контрактах указана иностранная валюта. Пересмотр валюты расчетов означает изменение условий контрактов, для чего требуется согласие обеих сторон, добавил он.
У Orlen действуют долгосрочные контракты на поставки нефти с «Роснефтью» и «Татнефтью». Первый истекает в декабре 2022 г., он предусматривает поставки до 300 т нефти в месяц. Отгрузки сырья по соглашению с «Татнефтью», которое заканчивается в декабре 2024 г., составляют 200 000 т в месяц. Все эти поставки осуществляются по трубопроводам.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах прекратить поставки энергоносителей из России. Польша планирует отказаться от российской нефти до конца текущего года, а от угля и газа — к маю. Европейские страны стали отказываться от российских углевородоров после начала военной операции на Украине. Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен избавиться от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г., а также сократить поставки российского газа на две трети до конца нынешнего года. Германия попытается отказаться от поставок угля и нефти из России уже в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа.