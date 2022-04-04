Польская Orlen сократила использование российской нефти на своих НПЗ на 30%

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах прекратить поставки энергоносителей из России. Польша планирует отказаться от российской нефти до конца текущего года, а от угля и газа — к маю. Европейские страны стали отказываться от российских углевородоров после начала военной операции на Украине. Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен избавиться от зависимости от российских энергоресурсов к 2027 г., а также сократить поставки российского газа на две трети до конца нынешнего года. Германия попытается отказаться от поставок угля и нефти из России уже в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа.