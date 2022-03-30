Польша решила полностью отказаться от российских нефти, газа и угля

Накануне Польша анонсировала введение запрета на импорт угля из России, который затронет в том числе частные компании. В российском Минэнерго отметили, что быстрая замена российского угля маловероятна, учитывая характеристики как самого сырья, так и оборудования польских энерго- и теплостанций. В ведомстве считают, что даже если такой переход состоится, он будет растянут во времени и с учетом логистического фактора обойдется Польше дороже поставок из России. По данным Минэнерго, Польша в прошлом году заняла восьмое место по объемам импорта российского угля, в страну было поставлено около 7,8 млн т сырья. Ранее в Варшаве также заявляли, что не будут закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам, а договор, который заканчивается в 2022 г., продлеваться не будет.