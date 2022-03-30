Газета
Экономика

Польша решила полностью отказаться от российских нефти, газа и угля

Ведомости

Польша намерена прекратить поставки угля и нефти из России. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает Associated Press.

Варшава уже в значительной степени сократила свою зависимость от импорта российской нефти, заявил Моравецкий. По его словам, страна планирует отказаться от поставок этого топлива из России до конца 2022 г.

Польша ожидает прекращения импорта российского угля еще раньше, в мае этого года, добавил Моравецкий. Он также ожидает сокращения импорта газа в мае. Польский премьер призвал другие страны Евросоюза также сократить зависимость от поставок энергоносителей из России и предложил Еврокомиссии ввести налог на все импортируемые оттуда углеводороды, чтобы торговля была «справедливой».

Накануне Польша анонсировала введение запрета на импорт угля из России, который затронет в том числе частные компании. В российском Минэнерго отметили, что быстрая замена российского угля маловероятна, учитывая характеристики как самого сырья, так и оборудования польских энерго- и теплостанций. В ведомстве считают, что даже если такой переход состоится, он будет растянут во времени и с учетом логистического фактора обойдется Польше дороже поставок из России. По данным Минэнерго, Польша в прошлом году заняла восьмое место по объемам импорта российского угля, в страну было поставлено около 7,8 млн т сырья. Ранее в Варшаве также заявляли, что не будут закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам, а договор, который заканчивается в 2022 г., продлеваться не будет.

Европейские страны стали отказываться от российских энергоносителей после начала военной операции на Украине. Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен избавиться от российских энергоресурсов к 2027 г., а также сократить поставки российского газа на две трети до конца нынешнего года. Германия попытается отказаться от поставок угля и нефти из России уже в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа.

Ранее по теме: Гендиректор E.ON: Германии потребуется три года на замену российского газа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных