Польша решила полностью отказаться от российских нефти, газа и угля
Польша намерена прекратить поставки угля и нефти из России. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает Associated Press.
Варшава уже в значительной степени сократила свою зависимость от импорта российской нефти, заявил Моравецкий. По его словам, страна планирует отказаться от поставок этого топлива из России до конца 2022 г.
Польша ожидает прекращения импорта российского угля еще раньше, в мае этого года, добавил Моравецкий. Он также ожидает сокращения импорта газа в мае. Польский премьер призвал другие страны Евросоюза также сократить зависимость от поставок энергоносителей из России и предложил Еврокомиссии ввести налог на все импортируемые оттуда углеводороды, чтобы торговля была «справедливой».
Накануне Польша анонсировала введение запрета на импорт угля из России, который затронет в том числе частные компании. В российском Минэнерго отметили, что быстрая замена российского угля маловероятна, учитывая характеристики как самого сырья, так и оборудования польских энерго- и теплостанций. В ведомстве считают, что даже если такой переход состоится, он будет растянут во времени и с учетом логистического фактора обойдется Польше дороже поставок из России. По данным Минэнерго, Польша в прошлом году заняла восьмое место по объемам импорта российского угля, в страну было поставлено около 7,8 млн т сырья. Ранее в Варшаве также заявляли, что не будут закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам, а договор, который заканчивается в 2022 г., продлеваться не будет.
Европейские страны стали отказываться от российских энергоносителей после начала военной операции на Украине. Еврокомиссия заявила, что ЕС намерен избавиться от российских энергоресурсов к 2027 г., а также сократить поставки российского газа на две трети до конца нынешнего года. Германия попытается отказаться от поставок угля и нефти из России уже в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа.