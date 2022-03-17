Польша не будет продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года
Польша отказывается закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам, договор, который заканчивается в 2022 г., продлеваться не будет, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
«Срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года <...> Мы не будем больше покупать газ у российских поставщиков», — сказал Наимский в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, половина всех объемов газа, который закупает в настоящий момент Польша, поступает из России. Он добавил, что национальный нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки, в частности, за счет предстоящего ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.
«У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы», — сказал Наимский. Он также выразил надежду, что рынок стабилизируется и сильного роста цен на газ не произойдет.
Действующий контракт на поставку российского газа в Польшу «Газпром» и PGNiG подписали в 1996 г. Соглашение предусматривает поставку не менее 8,7 млрд куб. м газа в год.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь призвал прекратить поставки энергоресурсов из России. Он заявил, что для этого Германия и Евросоюз должны незамедлительно ввести полное энергетическое эмбарго в отношении России.
После начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел масштабные экономические санкции против России, которые включают запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ. Импорт энергоносителей из России пока не попал под ограничения, однако страны ЕС ищут альтернативные источники поставок. Не дожидаясь эмбарго со стороны ЕС, решение запретить импорт российской нефти и газа приняли США и Великобритания.