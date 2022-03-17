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Политика

Польша не будет продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года

Ведомости

Польша отказывается закупать российский газ даже по краткосрочным контрактам, договор, который заканчивается в 2022 г., продлеваться не будет, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Срок действия долгосрочного контракта на закупку газа с Россией заканчивается в декабре этого года <...> Мы не будем больше покупать газ у российских поставщиков», — сказал Наимский в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, половина всех объемов газа, который закупает в настоящий момент Польша, поступает из России. Он добавил, что национальный нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки, в частности, за счет предстоящего ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.

«У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы», — сказал Наимский. Он также выразил надежду, что рынок стабилизируется и сильного роста цен на газ не произойдет.

Действующий контракт на поставку российского газа в Польшу «Газпром» и PGNiG подписали в 1996 г. Соглашение предусматривает поставку не менее 8,7 млрд куб. м газа в год.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь призвал прекратить поставки энергоресурсов из России. Он заявил, что для этого Германия и Евросоюз должны незамедлительно ввести полное энергетическое эмбарго в отношении России.

После начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел масштабные экономические санкции против России, которые включают запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ. Импорт энергоносителей из России пока не попал под ограничения, однако страны ЕС ищут альтернативные источники поставок. Не дожидаясь эмбарго со стороны ЕС, решение запретить импорт российской нефти и газа приняли США и Великобритания.

Ранее по теме: США и другие страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных