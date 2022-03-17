Польша не будет продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года

По его словам, половина всех объемов газа, который закупает в настоящий момент Польша, поступает из России. Он добавил, что национальный нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки, в частности, за счет предстоящего ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.