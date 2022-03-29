Гендиректор E.ON: Германии потребуется три года на замену российского газа

Издание Spiegel писало со ссылкой на документы министерства экономики, что Германия планирует сократить долю российского природного газа в своем импорте с 55% до 40% от к концу марта. К концу года этот показатель может снизиться до 30%, а к лету 2024 г. до 10%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ. Импорт угля из России, как ожидают в министерстве, также будет замещен.