Газета
Экономика

Гендиректор E.ON: Германии потребуется три года на замену российского газа

Ведомости

Германии потребуется три года на то, чтобы найти альтернативу поставкам газа из России, заявил гендиректор крупнейшего германского энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире телеканала ARD.

«По нашим оценкам, на это потребуется три года», — прокомментировал он вопрос о том, как быстро Германия сможет отказаться от российского газа (цитата по ТАСС).

Бирнбаум считает, что без поставок газа из России германская экономика понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». По его мнению, на поиск замены российской нефти и углю может уйти меньше времени. «С нефтью это может случиться через год, с углем, может быть, даже быстрее», — добавил топ-менеджер.

Различные отрасли промышленности Германии могут столкнуться с нехваткой компонентов в случае прекращения поставок энергоресурсов из России, что может привести к дефициту, предупредил глава E.ON. Он привел в пример возможную нехватку комплектующих у автомобильных производителей.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин попытается отказаться от поставок угля и нефти из России уже в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа. При этом правительство Германии выступает против введения запрета на поставки российских углевородородов, который ранее ввели США, поскольку это привело бы к серьезному экономическому кризису.

Издание Spiegel писало со ссылкой на документы министерства экономики, что Германия планирует сократить долю российского природного газа в своем импорте с 55% до 40% от к концу марта. К концу года этот показатель может снизиться до 30%, а к лету 2024 г. до 10%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ. Импорт угля из России, как ожидают в министерстве, также будет замещен.

Ранее по теме: Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON отказался от закупок российского газа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных