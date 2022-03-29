Гендиректор E.ON: Германии потребуется три года на замену российского газа
Германии потребуется три года на то, чтобы найти альтернативу поставкам газа из России, заявил гендиректор крупнейшего германского энергоконцерна E.ON Леонард Бирнбаум в эфире телеканала ARD.
«По нашим оценкам, на это потребуется три года», — прокомментировал он вопрос о том, как быстро Германия сможет отказаться от российского газа (цитата по ТАСС).
Бирнбаум считает, что без поставок газа из России германская экономика понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». По его мнению, на поиск замены российской нефти и углю может уйти меньше времени. «С нефтью это может случиться через год, с углем, может быть, даже быстрее», — добавил топ-менеджер.
Различные отрасли промышленности Германии могут столкнуться с нехваткой компонентов в случае прекращения поставок энергоресурсов из России, что может привести к дефициту, предупредил глава E.ON. Он привел в пример возможную нехватку комплектующих у автомобильных производителей.
По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, Берлин попытается отказаться от поставок угля и нефти из России уже в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа. При этом правительство Германии выступает против введения запрета на поставки российских углевородородов, который ранее ввели США, поскольку это привело бы к серьезному экономическому кризису.
Издание Spiegel писало со ссылкой на документы министерства экономики, что Германия планирует сократить долю российского природного газа в своем импорте с 55% до 40% от к концу марта. К концу года этот показатель может снизиться до 30%, а к лету 2024 г. до 10%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ. Импорт угля из России, как ожидают в министерстве, также будет замещен.