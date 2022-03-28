Шольц заявил о возможном отказе от российского угля и нефти в 2022 году

Издание Spiegel со ссылкой на документы министерства экономики ФРГ утверждало, что Германия планирует значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов. Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ.