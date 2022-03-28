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Экономика

Шольц заявил о возможном отказе от российского угля и нефти в 2022 году

Ведомости

Германия попытается отказаться от поставок угля и нефти из России в 2022 г., а также подготовит технические условия, чтобы как можно быстрее отказаться от импорта российского газа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти (от зависимости) от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — заявил Шольц (цитата по «РИА Новости»).

Он признал, что страны ЕС сейчас зависят от поставок энергоносителей из России. «Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем (если страны ЕС откажутся от российских энергоносителей). Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем», — подчеркнул Шольц. 

7 марта Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся. Позднее канцлер заявил о необходимости учитывать обратный эффект от санкций в отношении России на страны, которые их ввели. Такой эффект, по его словам, должен быть «преодолимым». 

Издание Spiegel со ссылкой на документы министерства экономики ФРГ утверждало, что Германия планирует значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов. Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ.

Вице-премьер Александр Новак 23 марта говорил, что санкции ЕС против российских нефтяных компаний могут привести к существенной дестабилизации европейского рынка автомобильного топлива, вплоть до введения нормирования его потребления. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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