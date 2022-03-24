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Экономисты из США оценили риски мировой рецессии без российской нефти

Спад неизбежен в случае серьезного расширения санкций на импорт энергоресурсов из РФ
Ольга Агеева
Нельзя недооценивать последствия для мировых рынков потенциальной потери нефти из России / Евгений Разумный / Ведомости

Мировая рецессия возможна в случае ухода с рынка большей части экспорта энергоресурсов из России до конца 2022 г. При этом замедление глобальной экономики может быть более продолжительным, чем в 1991 г. Такую оценку привели экономисты Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лутц Килиан и Майкл Плант в статье от 22 марта.

Санкции против России вызвали рост мировых цен на сырье, электроэнергию, металлы и продукты питания, а также сбои в цепочках поставок, ускорив инфляцию в западных странах. Вероятность отказа от импорта большей части энергоносителей из России может спровоцировать еще больший скачок цен и в конечном итоге – глобальную рецессию, полагают авторы статьи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных