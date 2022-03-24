Экономисты из США оценили риски мировой рецессии без российской нефти

Мировая рецессия возможна в случае ухода с рынка большей части экспорта энергоресурсов из России до конца 2022 г. При этом замедление глобальной экономики может быть более продолжительным, чем в 1991 г. Такую оценку привели экономисты Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лутц Килиан и Майкл Плант в статье от 22 марта.