МЭА ждет падения добычи нефти в России на 30%Прогнозы российских экспертов более оптимистичны
Из–за специальной военной операции России на Украине и связанных с ней перебоев с поставками нефти мировой спрос на нее в 2022 г. увеличится лишь на 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), сообщается в мартовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В феврале МЭА ожидало роста спроса на 3,2 млн б/с. Общемировой спрос, по оценкам агентства, в 2022 г. составит 99,7 млн б/с (в февральском отчете говорилось о 100,6 млн б/с).
«Последствия потенциальной потери экспорта российской нефти на мировые рынки нельзя недооценивать. Россия является крупнейшим в мире экспортером, поставляя 8 млн б/с сырой нефти и нефтепродуктов потребителям по всему миру», – подчеркивают аналитики МЭА. Из–за ситуации на Украине добыча нефти в России, по оценкам агентства, в 2022 г. упадет на 3 млн б/с до 7,1 млн б/с (в феврале агентство оценивало добычу в РФ в 10,1 млн б/с).
По оценке аналитиков, в январе общие запасы нефти стран – членов ОЭСР сократились на 22,1 млн баррелей до 2,6 млрд баррелей, что стало минимальным уровнем с апреля 2014 г. Запасы отрасли покрыли 57,2 дня форвардного спроса, что на 13,6 дня меньше, чем в 2021 г. По предварительным данным, приводимым в обзоре, за февраль запасы в США, Европе и Японии сократились еще на 29,8 млн баррелей.
Аналитики МЭА также отмечают, что сейчас российская нефть поставляется на мировой рынок лишь по контрактам, заключенным до начала военной операции на Украине 24 февраля. При этом трейдеры начинают отказываться от российской нефти, утверждается в отчете агентства.
МЭА подчеркивает, что только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают свободными добывающими мощностями, способными компенсировать снижение объемов производства нефти в России. По оценкам аналитиков, если с Ирана будут сняты санкции, то экспорт нефти из страны в течение шести месяцев может вырасти на 1 млн б/с. Кроме участников сделки ОПЕК+ поставки нефти могут увеличить США, Канада, Бразилия и Гайана.
Аналитики также отмечают, что в среднесрочной перспективе на нефтяном рынке сохранится волатильность. По данным биржи ICE, 16 марта стоимость майского (ближайшего) фьючерса североморского эталонного сорта Brent составляла $102 за баррель, американского WTI (апрельский фьючерс) – $99 за баррель. Цены на энергоносители, в том числе нефть, начали расти со второй половины 2021 г. В 2022 г. пик роста цен наблюдался 8 марта, когда стоимость Brent превысила $127 за баррель.
МЭА строит свой прогноз на основе предварительных отраслевых данных и собственной оценки ситуации на рынке, что в настоящий момент не подтверждается официальной статистикой, отметил старший аналитик Альфа–банка Никита Блохин. Эксперт подчеркнул, что рост среднесуточной добычи в России по итогам первой половины марта составил 0,5% к февралю, что предполагает сохранение темпов роста, наблюдаемых в конце предыдущего месяца. Несмотря на то что сокращение спроса на российскую нефть на европейском рынке так или иначе найдет свое отражение в темпах прироста добычи в будущие месяцы, в Альфа-банке не спешат с пересмотром текущих прогнозов. Блохин также добавил, что, вопреки прогнозам МЭА, ОПЕК сохраняет осторожно позитивный взгляд на динамику нефтяного рынка.
В аналитическом отчете от 15 марта ОПЕК подтвердила прогноз добычи нефти в РФ на уровне 11,76 млн б/с в 2022 г., указывая при этом на значительные риски его пересмотра. Кроме того, ОПЕК сохранила оценку темпов роста спроса на нефть в 2022 г. на уровне 4,2 млн б/с, подчеркивая при этом неопределенность, обусловленную геополитической ситуацией. МЭА же сократило свой прогноз роста мирового спроса на 1,1 млн б/с.
3 млн б/с, на которые, по оценкам МЭА, сократится добыча в России в 2022 г., соответствуют объему экспорта российской нефти в Европу, отметил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он подчеркнул, что сейчас на рынке наблюдается дефицит предложения, поэтому даже если экспорт российской нефти в Европу прекратится полностью, поставки будут перенаправляться в Азию, в частности в Китай и Индию. «Даже в случае потери европейского рынка добыча в России не сократится на 3 млн б/с, для этого сейчас нет оснований», – заключил Симонов.
По мнению Блохина, на рынке действительно сохраняется значительная неопределенность в отношении масштаба влияния текущих геополитических событий на рынок углеводородов. Неясной остается и судьба энергетического перехода, продолжает эксперт. При этом он напомнил, что ранее МЭА было замечено за публикацией ряда смелых прогнозов, неоднозначно воспринятых экспертным сообществом.
Блохин подчеркнул, что с учетом того, с какой скоростью меняются вводные на фоне последних событий, сейчас практически невозможно трезво оценить потенциал изменения баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. «Даже если допустить ощутимое снижение спроса на российскую нефть в краткосрочной перспективе, эта тенденция вряд ли сохранится на горизонте нескольких месяцев в условиях дефицита автомоторного топлива», – полагает эксперт. «Партии нефти Urals, ранее ориентированные на европейские рынки, в условиях значительного дисконта могут найти своего покупателя в Азии, что приведет к изменениям в структуре торговых потоков и производственных процессов отдельных стран», – продолжает Блохин.