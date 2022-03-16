МЭА ждет падения добычи нефти в России на 30%

МЭА строит свой прогноз на основе предварительных отраслевых данных и собственной оценки ситуации на рынке, что в настоящий момент не подтверждается официальной статистикой, отметил старший аналитик Альфа–банка Никита Блохин. Эксперт подчеркнул, что рост среднесуточной добычи в России по итогам первой половины марта составил 0,5% к февралю, что предполагает сохранение темпов роста, наблюдаемых в конце предыдущего месяца. Несмотря на то что сокращение спроса на российскую нефть на европейском рынке так или иначе найдет свое отражение в темпах прироста добычи в будущие месяцы, в Альфа-банке не спешат с пересмотром текущих прогнозов. Блохин также добавил, что, вопреки прогнозам МЭА, ОПЕК сохраняет осторожно позитивный взгляд на динамику нефтяного рынка.