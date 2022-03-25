Spiegel: Германия намерена сократить долю поставок газа из России до 10%

Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55% (до начала военной операции на Украине), пишут чиновники. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке». В правительстве ФРГ считают такое поведение российских газовых компаний, прежде всего «Газпрома», политически мотивированным, отмечает Spiegel.