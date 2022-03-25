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Spiegel: Германия намерена сократить долю поставок газа из России до 10%

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Германия планирует значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов, пишет Spiegel со ссылкой на документы министерства экономики, попавшие в распоряжение издания.

Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55% (до начала военной операции на Украине), пишут чиновники. Это стало возможным «из-за изменений в закупках газа», что также было связано с тем, что российские поставщики «приостановили предложение на краткосрочном спотовом рынке». В правительстве ФРГ считают такое поведение российских газовых компаний, прежде всего «Газпрома», политически мотивированным, отмечает Spiegel.

К концу 2022 г. зависимость Германии от российского газа может уменьшиться до 30%, в том числе благодаря сокращению потребления газа и замене газовых электростанций на угольные. К лету 2024 г. этот показатель может уменьшиться до 10%, однако для этого также требуется нарастить производство водорода и использование возобновляемых источников энергии, говорится в документе.

Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ. Импорт угля из России, как ожидают в министерстве, также будет замещен.

Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек признал, что Берлин все еще не в состоянии немедленно ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России, однако уже начал предпринимать шаги по сокращению поставок российского угля, нефти и газа. До этого руководство Германии неоднократно выступало против отказа от импорта энергоносителей из России.

7 марта канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с украинским кризисом не остановятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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