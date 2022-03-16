Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON отказался от закупок российского газа
Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил закупку новых объемов природного газа у российских компаний в связи с ситуацией на Украине, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор компании Леонард Бирнбаум.
По его словам, E.ON не закупает природный газ напрямую у добывающих компаний по долгосрочным контрактам, но «небольшое количество» газа в портфеле холдинга было закуплено у торговых компаний «Газпрома» в Европе.
При этом он предупредил, что внезапное прекращение импорта энергоносителей из России нанесет удар и по германской компании. «Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит поставок энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас», — добавил он (цитата по Reuters).
Бирнбаум заявил, что E.ON «полностью поддерживает» санкции, введенные Евросоюзом в ответ на российскую военную операцию на Украине, и оказывает гуманитарную помощь республике, которая исчисляется в миллионах долларов.
По его оценке, вооруженный конфликт стал свидетельством того, что перед Европой стоит «долгосрочная задача по снижению зависимости от российских энергоресурсов», что подразумевает диверсификацию импорта энергоносителей. Он отметил, что европейские страны должны увеличить поставки сжиженного природного газа и водорода, а также ускорить переход на «зеленую» энергию.
Накануне Евросоюз обнародовал четвертый пакет санкций против России, в который вошли запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор и запрет на поставки европейского оборудования для этой отрасли. Исключение сделано для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергоресурсов в ЕС. Под санкциями также оказались крупнейшие нефтегазовые компании России — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть». Сделки внутри Евросоюза с ними запрещены, однако это ограничение не распространяется на продажи российского топлива в ЕС.