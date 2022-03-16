Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON отказался от закупок российского газа

Накануне Евросоюз обнародовал четвертый пакет санкций против России, в который вошли запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор и запрет на поставки европейского оборудования для этой отрасли. Исключение сделано для гражданской ядерной энергетики и транспортировки определенных энергоресурсов в ЕС. Под санкциями также оказались крупнейшие нефтегазовые компании России — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть». Сделки внутри Евросоюза с ними запрещены, однако это ограничение не распространяется на продажи российского топлива в ЕС.