Газета
Бизнес

Финская VR вновь объявила о прекращении грузового сообщения с Россией

Ведомости

Финская компания VR Group решила прекратить грузовые перевозки в Россию и из России, говорится на сайте компании.  

«6 апреля 2022 г. cовет директоров VR Group принял решение о прекращении восточных грузовых перевозок контролируемым образом. В соответствии с этим решением VR Transpoint, которая отвечает за грузовые перевозки, разработает план сокращения трафика», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что трафик будет распределяться с учетом потребностей Финляндии. Санкции ЕС сейчас не препятствуют железнодорожному сообщению союза с Россией, поэтому контракты на грузоперевозки VR должны расторгаться в порядке, указанном в документах, и должны согласовываться с клиентами. Компания стремится сократить грузопоток как можно быстрее, но ожидает, что процесс займет несколько месяцев.

VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта — движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. 30 марта VR сообщила о возобновлении приема поездов из России.

Ранее по теме: Финская VR возобновит грузоперевозки с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных