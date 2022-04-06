Финская VR вновь объявила о прекращении грузового сообщения с Россией
Финская компания VR Group решила прекратить грузовые перевозки в Россию и из России, говорится на сайте компании.
«6 апреля 2022 г. cовет директоров VR Group принял решение о прекращении восточных грузовых перевозок контролируемым образом. В соответствии с этим решением VR Transpoint, которая отвечает за грузовые перевозки, разработает план сокращения трафика», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что трафик будет распределяться с учетом потребностей Финляндии. Санкции ЕС сейчас не препятствуют железнодорожному сообщению союза с Россией, поэтому контракты на грузоперевозки VR должны расторгаться в порядке, указанном в документах, и должны согласовываться с клиентами. Компания стремится сократить грузопоток как можно быстрее, но ожидает, что процесс займет несколько месяцев.
VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта — движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. 30 марта VR сообщила о возобновлении приема поездов из России.