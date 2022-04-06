Финская VR вновь объявила о прекращении грузового сообщения с Россией

В пресс-службе отметили, что трафик будет распределяться с учетом потребностей Финляндии. Санкции ЕС сейчас не препятствуют железнодорожному сообщению союза с Россией, поэтому контракты на грузоперевозки VR должны расторгаться в порядке, указанном в документах, и должны согласовываться с клиентами. Компания стремится сократить грузопоток как можно быстрее, но ожидает, что процесс займет несколько месяцев.