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Бизнес

Финская VR возобновит грузоперевозки с Россией

Ведомости

Финская компания VR Transpoint, специализирующаяся на грузоперевозках по железным дорогам, возобновит прием поездов из России с 30 марта, следует из заявления пресс-службы. Финская сторона прекратила принимать российские грузовые поезда 27 марта.

«Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR», — заявил генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен.

VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта — движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. Как отмечал министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Финляндия.

Ранее по теме: Финляндия с 28 марта остановит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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