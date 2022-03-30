Финская VR возобновит грузоперевозки с Россией
Финская компания VR Transpoint, специализирующаяся на грузоперевозках по железным дорогам, возобновит прием поездов из России с 30 марта, следует из заявления пресс-службы. Финская сторона прекратила принимать российские грузовые поезда 27 марта.
«Ранее мы сообщили о том, что прекращаем грузоперевозки VR Transpoint на восточном направлении [в Россию и из России] с 27 марта из-за санкций Великобритании в отношении РЖД. Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR», — заявил генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен.
VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта — движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. Как отмечал министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС из-за начала военной операции на Украине. 28 февраля Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран, в число которых вошла и Финляндия.