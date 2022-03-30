Финская VR возобновит грузоперевозки с Россией

VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта — движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. По словам министра по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен, эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. Как отмечал министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.