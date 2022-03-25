Газета
Бизнес

Финляндия с 28 марта остановит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

Теперь в Европу на поезде добраться будет невозможно
Ксения Потаева
Александр Демьянчук / ТАСС

Согласно официальному заявлению VR Group, движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, будет прекращено с 28 марта. В воскресенье компания выполнит только утренний рейс из Хельсинки, дневной рейс будет отменен. Из Петербурга состоятся оба рейса, сообщила VR Group в пятницу.

По информации финского издания Helsingin Sanomat, ранее министр по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен направила письмо государственному железнодорожному оператору VR Group. В документе говорится, что эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. Как отмечает министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.

«Теперь мы понимаем, что ситуация с «Аллегро» изменилась и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», – написала Туппурайнен.

Россия снимет ограничения с сухопутных границ Казахстана и Монголии

Директор VR Group по связям с общественностью Пану Мяенпя 24 марта заявил финской газете Kauppalehti, что компания «будет следовать указаниям властей» и готова приостановить движение поездов «Аллегро». Он также сообщил, что «Карельские поезда» – совместное предприятие VR Group и РЖД – не делится прибылью с российской компанией, попавшей в санкционные списки ЕС и США.

ЕС, США, Великобритания и ряд поддержавших их стран ввели санкции против России после начала 24 февраля российскими военными спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения – как и в предыдущих санкционных пакетах – коснулись ряда банков и госкомпаний, в том числе РЖД

1 марта VR Group остановила исполнение всех контрактов с РЖД, «за исключением необходимых», сообщала финская компания. Тогда же оператор извещал, что движение поездов «Аллегро» будет осуществляться в штатном режиме.

Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки открылось в 2010 г. В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса грузовые и пассажирские перевозки между странами были прерваны. Но с 12 декабря Россия на взаимной основе возобновилось и пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. «Две пары поездов в сутки по маршруту Петербург – Хельсинки с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – говорилось тогда в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сообщение между Москвой и Хельсинки после 2020 г. не возобновлялось.

Правительству предложили отменить избыточные требования к такси

Это избавит от бумажной волокиты, но может негативно сказаться на безопасности

Между Россией и Финляндией по железной дороге в доковидном 2019 г. было перевезено почти 640 000 человек, что на 16% больше, чем годом ранее. В частности, поездами «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовалось 557 300 пассажиров (плюс 15,7% к 2018 г.), поездом «Лев Толстой» и дополнительными поездами в сообщении Москва – Хельсинки – 81 600 пассажиров (плюс 18,6%). Россия возобновила авиасообщение с Финляндией с 8 февраля 2021 г., но в феврале 2022 г. оно вновь было прекращено на фоне политической напряженности вокруг Украины.

По словам председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, поезд «Аллегро» был очень удобным и цивилизованным способом путешествия между Россией и Финляндией. «Он пользовался большим спросом у пассажиров. Поэтому новость о закрытии сообщения, конечно, печальная», – сказала он «Ведомостям».

Но для РЖД, по его словам, потери будут незначительными, поскольку в пассажирообороте российской госкомпании международные пассажирские перевозки «занимали доли процента».

Янков подчеркнул, что теперь «на поезде в Европу уже не попадешь», но напомнил о сохранении автобусных маршрутов между Россией и Финляндией, а также прибалтийскими странами.

Он напомнил, что из зарубежных направлений сейчас открыта Белоруссия и, судя по всему, вскоре возможны будут поездки в Казахстан после снятия в этой стране коронавирусных ограничений. С Китаем, по словам Янкова, после начала пандемии коронавируса перевозки пассажиров по железной дороге так и не возобновлялись.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных