Финляндия с 28 марта остановит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

Между Россией и Финляндией по железной дороге в доковидном 2019 г. было перевезено почти 640 000 человек, что на 16% больше, чем годом ранее. В частности, поездами «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовалось 557 300 пассажиров (плюс 15,7% к 2018 г.), поездом «Лев Толстой» и дополнительными поездами в сообщении Москва – Хельсинки – 81 600 пассажиров (плюс 18,6%). Россия возобновила авиасообщение с Финляндией с 8 февраля 2021 г., но в феврале 2022 г. оно вновь было прекращено на фоне политической напряженности вокруг Украины.