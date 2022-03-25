Финляндия с 28 марта остановит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

Финляндия с 28 марта остановит пассажирское железнодорожное сообщение с РоссиейТеперь в Европу на поезде добраться будет невозможно
Согласно официальному заявлению VR Group, движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, будет прекращено с 28 марта. В воскресенье компания выполнит только утренний рейс из Хельсинки, дневной рейс будет отменен. Из Петербурга состоятся оба рейса, сообщила VR Group в пятницу.
По информации финского издания Helsingin Sanomat, ранее министр по делам Европы и управления собственности Тютти Туппурайнен направила письмо государственному железнодорожному оператору VR Group. В документе говорится, что эксплуатация поезда «более нецелесообразна», поскольку компания «Российские железные дороги» (РЖД) попала в санкционный список ЕС. Как отмечает министр, перевозки продолжались для того, чтобы граждане Финляндии, проживающие в России, могли вернуться на Родину.
«Теперь мы понимаем, что ситуация с «Аллегро» изменилась и продолжение движения поездов больше нецелесообразно с точки зрения государственного собственника», – написала Туппурайнен.
Директор VR Group по связям с общественностью Пану Мяенпя 24 марта заявил финской газете Kauppalehti, что компания «будет следовать указаниям властей» и готова приостановить движение поездов «Аллегро». Он также сообщил, что «Карельские поезда» – совместное предприятие VR Group и РЖД – не делится прибылью с российской компанией, попавшей в санкционные списки ЕС и США.
ЕС, США, Великобритания и ряд поддержавших их стран ввели санкции против России после начала 24 февраля российскими военными спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения – как и в предыдущих санкционных пакетах – коснулись ряда банков и госкомпаний, в том числе РЖД.
1 марта VR Group остановила исполнение всех контрактов с РЖД, «за исключением необходимых», сообщала финская компания. Тогда же оператор извещал, что движение поездов «Аллегро» будет осуществляться в штатном режиме.
Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки открылось в 2010 г. В марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса грузовые и пассажирские перевозки между странами были прерваны. Но с 12 декабря Россия на взаимной основе возобновилось и пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. «Две пары поездов в сутки по маршруту Петербург – Хельсинки с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – говорилось тогда в сообщении по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Сообщение между Москвой и Хельсинки после 2020 г. не возобновлялось.
Между Россией и Финляндией по железной дороге в доковидном 2019 г. было перевезено почти 640 000 человек, что на 16% больше, чем годом ранее. В частности, поездами «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовалось 557 300 пассажиров (плюс 15,7% к 2018 г.), поездом «Лев Толстой» и дополнительными поездами в сообщении Москва – Хельсинки – 81 600 пассажиров (плюс 18,6%). Россия возобновила авиасообщение с Финляндией с 8 февраля 2021 г., но в феврале 2022 г. оно вновь было прекращено на фоне политической напряженности вокруг Украины.
По словам председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, поезд «Аллегро» был очень удобным и цивилизованным способом путешествия между Россией и Финляндией. «Он пользовался большим спросом у пассажиров. Поэтому новость о закрытии сообщения, конечно, печальная», – сказала он «Ведомостям».
Но для РЖД, по его словам, потери будут незначительными, поскольку в пассажирообороте российской госкомпании международные пассажирские перевозки «занимали доли процента».
Янков подчеркнул, что теперь «на поезде в Европу уже не попадешь», но напомнил о сохранении автобусных маршрутов между Россией и Финляндией, а также прибалтийскими странами.
Он напомнил, что из зарубежных направлений сейчас открыта Белоруссия и, судя по всему, вскоре возможны будут поездки в Казахстан после снятия в этой стране коронавирусных ограничений. С Китаем, по словам Янкова, после начала пандемии коронавируса перевозки пассажиров по железной дороге так и не возобновлялись.