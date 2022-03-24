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Россия снимет ограничения с сухопутных границ Казахстана и Монголии

Ведомости

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом решил снять ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией с полуночи 30 марта, говорится в сообщении.

«Снять ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участник российско-казахстанской границы, а также граждан Монголии в Россию и граждан России в Монголию», — сообщили в штабе.

Монголия отменила запрет на въезд иностранцев 16 февраля. Попасть в страну сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, писали «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмисии. Официальных заявлений Казахстана об открытии сухопутной границы для россиян пока не было. Сейчас граждане Казахстана вправе пересекать границу с целью возвращения на родину. Россиянам пересечь границу с Казахстаном можно при наличии специального основания, например, проживающих в стране родственников.

11 марта Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Полеты будут выполняться в обе стороны на основании отдельных договоренностей властей по авиасообщению.

Ранее по теме: Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в восемь стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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