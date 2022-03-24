Россия снимет ограничения с сухопутных границ Казахстана и Монголии

Монголия отменила запрет на въезд иностранцев 16 февраля. Попасть в страну сейчас можно самолетом или автомобильным транспортом, писали «РИА Новости» со ссылкой на сообщение дипмисии. Официальных заявлений Казахстана об открытии сухопутной границы для россиян пока не было. Сейчас граждане Казахстана вправе пересекать границу с целью возвращения на родину. Россиянам пересечь границу с Казахстаном можно при наличии специального основания, например, проживающих в стране родственников.