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Общество

Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в восемь стран

Ведомости

Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран, сообщает пресс-служба Росавиации. Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению, добавили в Росавиации.

Ранее также полностью были сняты ковидные ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

США, Великобритания, Канада, страны ЕС и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.

Ранее по теме: Правительство может выделить авиакомпаниям 25 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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