Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в восемь стран

США, Великобритания, Канада, страны ЕС и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.