Россия сняла ограничения по коронавирусу на полеты в восемь стран
Россия сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран, сообщает пресс-служба Росавиации. Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.
Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению, добавили в Росавиации.
Ранее также полностью были сняты ковидные ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.
США, Великобритания, Канада, страны ЕС и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации России на Украине. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.