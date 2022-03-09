Российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через «Госуслуги»

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России, потому что это создает риски для своевременного и безопасного возвращения домой. Помимо этого, ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, а также в государства Карибского бассейна, так как воздушное пространство над ЕС и Канадой закрыто для российских самолетов. Туристам, которые купили путевки по этим направлениям, Ростуризм рекомендовал выбрать альтернативные направления.