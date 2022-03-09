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Российские туристы за рубежом могут сообщить о себе через «Госуслуги»

Ведомости

Российские туристы, которые оказались в других государствах и испытывают трудности с возвращением в РФ, смогут передать информацию о себе через портал «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Российские туристы, которые из-за приостановки авиасообщения испытывают трудности с возвращением домой, могут передать информацию о себе через "Госуслуги", — сообщили в ведомстве.

Сбор сведений о таких туристах позволит скорректировать списки и помочь российским гражданам вернуться в Россию, подчеркнули в Минцифры.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России, потому что это создает риски для своевременного и безопасного возвращения домой. Помимо этого, ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, а также в государства Карибского бассейна, так как воздушное пространство над ЕС и Канадой закрыто для российских самолетов. Туристам, которые купили путевки по этим направлениям, Ростуризм рекомендовал выбрать альтернативные направления.

Ранее по теме: Турция, Египет и Тунис продолжат принимать туристов из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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