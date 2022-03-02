Турция, Египет и Тунис продолжат принимать туристов из России

Ранее сегодня Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением домой. Также ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, и в государства Карибского бассейна, потому что воздушное пространство над ЕС и Канадой закрыто для российских самолетов.