Турция, Египет и Тунис продолжат принимать туристов из России
Власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что будут принимать российских туристов и не планируют вводить для них ограничения, сообщил Ростуризм в своем Telegram-канале.
Накануне глава ведомства Зарина Догузова провела переговоры с министрами туризма Туниса, Египта и Турции Мохамедом Моэзом Бельхасеном, Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Все они заявили, что будут и дальше принимать российских туристов и не планируют вводить ограничений для них.
«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов», — отметили в Ростуризме.
Ранее сегодня Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением домой. Также ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, и в государства Карибского бассейна, потому что воздушное пространство над ЕС и Канадой закрыто для российских самолетов.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
Росавиация прорабатывает возможности вывоза россиян из-за границы гуманитарными рейсами. В ведомстве, однако, рекомендовали россиянам не ждать вывозных рейсов, а самим возвращаться домой через третьи страны.