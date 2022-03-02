Газета
Общество

Турция, Египет и Тунис продолжат принимать туристов из России

Ведомости

Власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что будут принимать российских туристов и не планируют вводить для них ограничения, сообщил Ростуризм в своем Telegram-канале.

Накануне глава ведомства Зарина Догузова провела переговоры с министрами туризма Туниса, Египта и Турции Мохамедом Моэзом Бельхасеном, Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем. Все они заявили, что будут и дальше принимать российских туристов и не планируют вводить ограничений для них.

«Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов», — отметили в Ростуризме.

Ранее сегодня Ростуризм рекомендовал россиянам не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции, потому что у туристов могут возникнуть проблемы с возвращением домой. Также ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, и в государства Карибского бассейна, потому что воздушное пространство над ЕС и Канадой закрыто для российских самолетов.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.

В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.

Росавиация прорабатывает возможности вывоза россиян из-за границы гуманитарными рейсами. В ведомстве, однако, рекомендовали россиянам не ждать вывозных рейсов, а самим возвращаться домой через третьи страны.

Ранее по теме: Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных