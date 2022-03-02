Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции против России

«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — заявила Догузова (цитата по ТАСС).