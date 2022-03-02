Ростуризм рекомендовал не посещать страны, которые ввели санкции против России
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции в отношении России, потому что это создает риски для своевременного и безопасного возвращения домой, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Зарину Догузову.
«В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — заявила Догузова (цитата по ТАСС).
Также ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции, и в государства Карибского бассейна, потому что воздушное пространство над ЕС и Канадой закрыто для российских самолетов. Туристам, которые купили путевки по этим направлениям, Ростуризм рекомендовал выбрать альтернативные направления.
Ведомство рекомендовало россиянам ездить на отдых в Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны. Ростуризм призвал отслеживать информацию МИД России, Росавиации и самого ведомства об изменениях в списке актуальных туристических направлений. Несколько стран Латинской Америки – Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла – недоступны туристам из России из-за закрытия воздушного пространства ЕС и Канады. Догузова добавила, что забронировать отдых можно на территории России.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. Также о закрытии своего неба для российских самолетов заявили другие страны, в том числе США.
В ответ Россия запретила полеты над своей территорией самолетам из 37 стран: 28 стран – членов ЕС, а также Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады, Норвегии и Швейцарии.
Росавиация прорабатывает возможности вывоза россиян из-за границы гуманитарными рейсами. В ведомстве, однако, рекомендовали россиянам не ждать вывозных рейсов, а самим возвращаться домой через третьи страны.