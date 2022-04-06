«Литрес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере

«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в "Литрес" до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте "Литрес" или в любой другой читалке, — говорится в сообщении.