«Литрес» и MyBook снимут с продажи книги о Гарри Поттере
Серия книг о Гарри Поттере станет недоступной в электронных каталогах MyBook и «Литрес» по решению правообладателя, сообщает пресс-служба MyBook.
«К сожалению, мы не можем повлиять на решение правообладателя. Но вы можете купить книги серии в "Литрес" до пятницы включительно. Тогда файлы книг навсегда останутся с вами, их можно будет читать в приложении и на сайте "Литрес" или в любой другой читалке, — говорится в сообщении.
Издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила порталу DTF, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке. Снятие с продажи серии романов также подтвердили в «Литрес».
Серия книг о Гарри Поттере включает семь томов. Романы о мальчике-волшебнике, выходившие с 1997 по 2007 г., принесли их автору, британской писательнице Джоан Роулинг, всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.
В конце марта американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Об этом издательство «АСТ», которое выпускает книги «короля ужасов» в России, уведомил агент Кинга. Новый роман Кинга «Билли Саммерс» появится в российских книжных магазинах 6 апреля, цифровой релиз книги состоится 15 апреля, уточнил представитель «АСТ», добавив, что «на какое-то время» этот роман действительно станет последней новинкой Кинга на русском языке.
Как писал «Коммерсантъ», кроме Стивена Кинга работу с российскими издательствами приостановили Нил Гейман («Звездная пыль», «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта и британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Они приняли это решение после начала спецоперации российских войск на Украине.
Также приостанавливают работу на книжном рынке России издательства Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners. По словам источников издания, сотрудничество также приостановили Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O’Mara. По данным Российского книжного союза (РКС), доля иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка составляет 40%.