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Зарубежные писатели приостановили работу с издательствами в России

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Иностранные писатели, в том числе Стивен Кинг, Нил Гейман («Звездная пыль», «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта и британский бизнесмен Ричард Брэнсон, приостанавливают работу с российскими издательствами после начала спецоперации на Украине, сообщил «Коммерсантъ».

Также приостанавливают работу на книжном рынке России издательства Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners. По словам источников издания, сотрудничество также приостановили Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O’Mara. По данным Российского книжного союза (РКС), доля иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка составляет 40%.

В группе «Эксмо-АСТ» заявили, что пока не получали официальных заявлений о расторжении контрактов от представителей иностранных писателей. В конце марта издательство планирует выпустить новую книгу Кинга «Билли Саммерс», однако, если западные авторы решат расторгнуть контракты, россияне не получат доступ к новинкам. Доля иностранных писателей в портфеле издания составляет 20%.

В «Альпина. Дети» сообщили, что издательство Verlagsgruppe Oetinger приостановило заключение новых договоров, российское издательство ведет переговоры с правообладателем. Доля ушедших из России авторов пока незначительна, но ситуация может ухудшиться; доля иностранных писателей в портфеле компании составляет 70%.

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал, что договоры на издание книг обычно заключаются на пять и более лет, в течение которых можно издавать, переиздавать и допечатывать произведение. Бумажных книг можно напечатать с запасом, однако права на выпуск электронных и аудиокниг прекращаются сразу же при расторжении договора.

Директор департамента по развитию контента группы «ЛитРес» Евгений Селиванов выразил надежду, что большая часть каталога сохранится с учетом того, что процесс расторжения контрактов обычно небыстрый. В выручке сервиса зарубежные писатели составляют 38-40%. В Bookmate не ответили на запрос издания, в Storytel не стали комментировать после закрытия офиса в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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