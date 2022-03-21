Зарубежные писатели приостановили работу с издательствами в России

Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказал, что договоры на издание книг обычно заключаются на пять и более лет, в течение которых можно издавать, переиздавать и допечатывать произведение. Бумажных книг можно напечатать с запасом, однако права на выпуск электронных и аудиокниг прекращаются сразу же при расторжении договора.