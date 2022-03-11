«Коммерсантъ» узнал о риске дефицита бумаги для журналов в России
Крупные поставщики мелованной бумаги – финско-шведская компания Stora Enso, финская UPM, Sappi, польско-шведская Arctic Paper – сообщили о приостановке работы в России, сообщил «Коммерсантъ». Собеседники издания на рынке полиграфии отметили, что это грозит обострением дефицита мелованной бумаги в России.
Такая бумага используется для печати глянцевых журналов, книг с цветными иллюстрациями и других печатных материалов, в которых важна яркость красок. Собеседник издания в отрасли рассказал, что дефицит бумаги начался почти мгновенно после начала спецоперации на Украине. Ранее мелованная бумага поставлялась из Европы, Китая, Кореи и др., однако возникли проблемы с логистикой из-за закрытия портов.
Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что эти поставщики были основными для книжного рынка. Ранее издательства не работали с азиатским рынком бумаги, потому что доставка из Европы была быстрее и дешевле, однако теперь компании пришлось отправить запрос напрямую в Китай, ответа пока нет. На мелованной бумаге печатался текст в сегменте нон-фикшен и все обложки, однако теперь, вероятно, придется отказаться от печати текста на ней.
Директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь сообщил, что все были готовы к уходу зарубежных поставщиков: год назад начал работать завод в Белоруссии, также есть поставки из Китая, Турции и Индии. По его мнению, «без бумаги никто не останется», тем более с уходом глянцевых журналов из России. Часть издателей журналов планируют заменить финскую бумагу российской.
Собеседники издания отметили, что российские производители бумаги пока не смогут восполнить дефицит: они производят 65 000 -75 000 т мелованной бумаги в год, а потребление оценивается в 170 000 – 200 000 т. Основные производители бумаги в России – «Омела» и «Урал Брайт» — не ответили на запросы издания. Собеседник на рынке полиграфии отметил, что российская бумага уступает европейской, а ее качество нестабильно. Издатели также опасаются роста цен на бумагу.