«Коммерсантъ» узнал о риске дефицита бумаги для журналов в России

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что эти поставщики были основными для книжного рынка. Ранее издательства не работали с азиатским рынком бумаги, потому что доставка из Европы была быстрее и дешевле, однако теперь компании пришлось отправить запрос напрямую в Китай, ответа пока нет. На мелованной бумаге печатался текст в сегменте нон-фикшен и все обложки, однако теперь, вероятно, придется отказаться от печати текста на ней.