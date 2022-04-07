X5 отменила большинство ограничений на продажу товаров в одни руки

В пресс-службе пояснили, что ограничения на продажу были эффективны: в течение марта спрос постепенно снизился. Сейчас продажи гречки, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в сетях компании ниже уровне конца февраля и начала марта. По данным на 5 апреля, спрос на гречку упал втрое по сравнению с пиковым значением, на сахар – в четыре раза, на соль – в 3,5 раза, на подсолнечное масло – в 3,4 раза.