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X5 отменила большинство ограничений на продажу товаров в одни руки

Ведомости

Торговые сети X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») решили отменить большинство ограничений по продаже товаров в одни руки после спада спроса, сообщила пресс-служба компании. Ограничения ввели в марте на фоне ажиотажного спроса и закупок продуктов в магазинах для перепродажи.

В пресс-службе пояснили, что ограничения на продажу были эффективны: в течение марта спрос постепенно снизился. Сейчас продажи гречки, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла в сетях компании ниже уровне конца февраля и начала марта. По данным на 5 апреля, спрос на гречку упал втрое по сравнению с пиковым значением, на сахар – в четыре раза, на соль – в 3,5 раза, на подсолнечное масло – в 3,4 раза.

«Одновременно увеличиваются запасы продукции на распределительных центрах и в магазинах. К примеру, по сравнению с концом февраля общие запасы гречки увеличились втрое и достигают месяца продаж при текущем уровне спроса, сахара и соли – более двух недель», — отметили в X5.

В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в России возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к дефициту этого товара в ряде регионов. На этом фоне крупные торговые сети предложили ограничить продажи части товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. Минпромторг и Минсельхоз инициативу поддержали. 21 марта в Минпромторге сообщили, что спрос на сахар стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за предыдущую неделю снизился на 29%.

До этого крупные торговые сети приняли рекомендации регуляторов по ограничению наценки на отдельные продукты питания на уровне 5%. Это решение распространяется на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные позиции сети выбирают самостоятельно. 

Ранее по теме: Ритейлерам разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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