Производитель компьютеров Acer приостановит работу в России

«Acer строго придерживается законов и правил международной торговли и внимательно следит за ситуацией вокруг Украины. В связи с последними событиями Acer решила приостановить ведение бизнеса в России», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что компания уделяет приоритетное внимание безопасности всех сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи работникам и их семьям, пострадавшим в сложившейся ситуации.