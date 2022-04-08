Производитель компьютеров Acer приостановит работу в России
Тайваньская компания Acer, специализирующаяся на производстве компьютерной техники и электроники, приняла решение о приостановке деятельности на территории России, следует из сообщения пресс-службы производителя.
«Acer строго придерживается законов и правил международной торговли и внимательно следит за ситуацией вокруг Украины. В связи с последними событиями Acer решила приостановить ведение бизнеса в России», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что компания уделяет приоритетное внимание безопасности всех сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи работникам и их семьям, пострадавшим в сложившейся ситуации.
«Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее», — добавлено в заявлении.
В пресс-релизе компании отмечено, что финансовые показатели Acer в I квартале 2022 г. оказались самыми высокими за девять лет, а выручка достигла $2,7 млрд. Рост показали почти все основные подразделения компании.
Ранее о приостановке деятельности в России объявил американский производитель процессоров Intel. В России у Intel есть три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), они расположены в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде.