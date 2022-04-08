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Бизнес

Производитель компьютеров Acer приостановит работу в России

Ведомости

Тайваньская компания Acer, специализирующаяся на производстве компьютерной техники и электроники, приняла решение о приостановке деятельности на территории России, следует из сообщения пресс-службы производителя. 

«Acer строго придерживается законов и правил международной торговли и внимательно следит за ситуацией вокруг Украины. В связи с последними событиями Acer решила приостановить ведение бизнеса в России», — говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что компания уделяет приоритетное внимание безопасности всех сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи работникам и их семьям, пострадавшим в сложившейся ситуации.

«Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее», — добавлено в заявлении.

В пресс-релизе компании отмечено, что финансовые показатели Acer в I квартале 2022 г. оказались самыми высокими за девять лет, а выручка достигла $2,7 млрд. Рост показали почти все основные подразделения компании.

Ранее о приостановке деятельности в России объявил американский производитель процессоров Intel. В России у Intel есть три центра НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), они расположены в Москве, Новосибирске и Нижнем Новгороде. 

С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, MicrosoftCisco и др.

Ранее по теме: Производитель процессоров Intel приостанавливает деятельность в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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